“La fotografia può cambiare la vita?” In un doc l’incredibile storia di Mauro e

(Di giovedì 12 aprile 2018) EVM 01 è un documentario girato a Trieste, nei piccoli spazi dell’agenzia di sviluppo e stampa fotografica Luce, aperta nel 2000 daZerial e Valentina Gariuolo. Per la prima voltae Valentina hanno aperto le porte della loro camera oscura e, in qualche misura, della loro, raccontando il percorso professionale e umano che li ha portati, dopo anni di studi e sperimentazioni, a essere un riferimento nel campo dello sviluppo della diapositiva in bianco e nero e dello sviluppo della pellicola in genere. Da sempre appassionato die chimica,Zerial perde la vista in seguito a un incidente in motocicletta. L’incontro con Valentina arriva dopo. Lui le insegna le tecniche di sviluppo e stampa, a riconoscere le dominanti di colore, a far emergere i bianchi e neri. Insieme mettono a punto un particolare processo di sviluppo per le diapositive in ...