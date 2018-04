La foto che ha vinto il World Press Photo 2018

Margherita Zanatta in ospedale/ La foto con la mascherina e il post che allarma : "Sono scomparsa dai social.." : Margherita Zanatta con una mascherina in ospedale. Cos'è accaduto all'ex gieffina? La foto e il messaggio allarmano i fan: "Spero poi di potervi raccontare una storia a lieto fine"(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 19:52:00 GMT)

“Spero nel lieto fine”. Paura per l’ex gieffina. La ragazza - molto apprezzata in televisione - ha postato sui social una foto dall’ospedale. Ha la mascherina sul volto e il suo post fa pensare al peggio. I fan - ovviamente - si allarmano. Cosa sta succedendo : “Un giorno, spero molto presto, confido nel potervi raccontare una storia dal lieto fine… Quella che da qualche mese a questa parte mi porta a scomparire dai social, a non rispondere ai vostri messaggi e ai whatsapp giornalieri”, è dall’ospedale, che la star della televisione manda questo messaggio corredato da una foto che impressiona i fan. Parliamo di Margherita Zanatta, 36 anni, ex concorrente del Grande Fratello oltre che ...

Il cane Miro è a casa : la prima foto dopo "l'arresto" perché abbaiava troppo : Il pastore maremmano sequestrato alla famiglia di Roverè della Luna con cui viveva ha lasciato il canile. "Come sempre è l'unico che non abbaia"

Michelle Hunziker - selfie con bocca e naso coperti : ecco perché. E non è l’unica vip a mostrarsi così. C’è un motivo se queste ‘strane’ foto stanno invadendo i social : Michelle Hunziker, ma anche Alessia Marcuzzi, Marco Carta e tantissimi altri volti noti del mondo dello spettacolo e non: tutti, nelle ultime ore, a condividere sui social selfie in cui si coprono la bocca e il naso. Ma perché? Cosa significa? Si tratta della nuova campagna social iniziata a causa dai tragici eventi che stanno interessando la Siria, dove la popolazione vive costantemente sotto bombardamenti e violenza. La campagna prende ...

Mahindra KUV100 - la prova de Il Fatto.it – la piccola indiana che vuole farsi spazio in Europa – foto : C’è chi la conosce per i pick-up Goa e forse i più vicini agli sport automobilistici l’associano ai recenti successi in Formula E. Ben pochi sanno invece che possiede il prestigioso atelier di design Pininfarina o la quota di maggioranza degli scooter Peugeot, giusto per restare nella nostra realtà europea. Giacché parliamo del colosso indiano Mahindra, attivo su diversi fronti industriali ma sempre più proiettato verso la ...

“Dove e quando si sposano” : Chiara Ferragni e Fedez - si è scoperto tutto. Nato Leone - le nozze sono passate in secondo piano ma ora sono uscite anche le foto - oltre ai dettagli. Preparatevi : il matrimonio più glamour dell’anno è vicino : Chiara Ferragni e Fedez, ma il matrimonio? La coppia più social che ci sia ha da poco dato il benvenuto al piccolo Leone, il primo figlio venuto al mondo lo scorso 19 marzo, giorno della festa del papà. Da quel giorno, complice anche la gioia di essere diventati genitori, testimoniata dalla miriade di foto e video per presentare ai follower (parliamo di milioni tra tutti e due) il nuovo arrivato, le nozze tra la fashion blogger italiana ...

Shay Mitchell risponde a chi l'accusa di impossessarsi di foto scattate da altri : Se segui Shay Mitchell su Instagram, non avrai potuto fare a meno di invidiarla quando pubblica immagini da meravigliosi luoghi del mondo in cui si trova. O in cui non si trova: il sito StyleCaster ha fatto notare che alcune delle foto postate dall'attrice di Pretty Little Liars in realtà non sono state scattate da lei, ma da ...

Scopriamo la tecnologia che si nasconde nella tripla fotocamera di Huawei P20 Pro : Scopriamo come Huawei e Leica hanno realizzato il comparto fotografico di Huawei P20 Pro, che propone tre fotocamere e una qualità mai vista prima su uno smartphone. L'articolo Scopriamo la tecnologia che si nasconde nella tripla fotocamera di Huawei P20 Pro proviene da TuttoAndroid.

Chiara Ferragni - troppo tardi : ecco il tatuaggio dedicato a Leone prima mostrato sui social e poi cancellato. C’era anche la spiegazione di quell’omaggio al figlio impresso sulla pelle : la foto che pochi hanno potuto vedere : Dopo quelle 24 ore di stop ai social causa parto, Chiara Ferragni è tornata sui social più ‘scatenata’ che mai. Il 19 maggio scorso è diventata mamma per la prima volta di Leone, il figlio che ha avuto da Fedez, e, a parte una breve parentesi, il suo profilo Instagram pullula di scatti, video e Stories. anche con il nuovo arrivato in famiglia, è chiaro. La gioia dei due neo genitori è incontenibile e così ogni occasione è ...

“Eccoli!”. Paparazzi scatenati per Maddalena Corvaglia e il nuovo fidanzato. L’ex velina esce allo scoperto con ‘l’amico di vecchia data’ che l’ha conquistata : le foto che inchiodano la coppietta : Maddalena Corvaglia qualche tempo fa ha messo fine al suo matrimonio con Stef Burns, il chitarrista di Vasco Rossi, per cui si era trasferita in America e con cui ha avuto una figlia, Jamie, che ha da poco compiuto sei anni. L’ex velina di Striscia la Notizia però, come testimonia ”Chi”, ha un nuovo amore con cui è stata fotografata durante una spensierata giornata in giro per Milano. Il fortunato si chiama si chiama ...

Demi Lovato ha spiegato perché ha pubblicato le foto della sua cellulite su Instagram : " E così, ho deciso di mostrare i miei difetti e - non mi piace nemmeno chiamarli difetti, sono una parte di quello che sono - e mostrare al mondo che sono imperfetta , ma questo è ciò che mi rende ...

Michelle Hunziker foto - polemiche e fake news - : In primo luogo, da che mondo è mondo, ognuno dovrebbe affrontare il lutto come vuole , come può e a sua completa sensibilità e discrezione. Non è assolutamente detto che si abbia sempre voglia di ...

foto di laurea con pistola alla cintola - la studentessa Usa che scatena le polemiche : La giovane ha deciso di posare per la sua laurea non con un classico vestito e il copricapo ma indossando alla cintola dei suoi jeans una pistola.Continua a leggere

Roma-Barcellona - sono lacrime di gioia : la scena di un bambino che ha commosso [foto] : Roma-Barcellona, delirio all’Olimpico per la vittoria dei giallorossi nella gara contro il Barcellona, staccato il pass per la semifinale adesso la squadra di Di Francesco ha le carte in regola per conquistare l’ultimo atto. scena da brividi al termine della partita, un bambino scoppia in lacrime al triplice fischio finale, è la scena che ha commosso il web. E’ questo il bello del calcio, è questo che ci fa dimenticare tutte le ...