' La famiglia Markle attende gli inviti alle nozze Nessuno l' ha ancora ricevuto'

Meghan Markle - la sorella polemizza sul matrimonio : “Non invita la famiglia - ma mille sconosciuti sì” : Un lungo sfogo su Twitter, per pretendere un invito al più prestigioso dei matrimoni dell’anno. [arc id=”618ca109-870a-446e-80e5-fc548aebd6c8″] È quello che ha visto protagonista la sorella stra di Meghan Markle che a tutti i costi vorrebbe la partecipazione al Royal Wedding del prossimo 19 maggio. Si chiama Samantha Grant ed sorella per parte di padre della futura sposa. Il DailyMail ha riportato i tweet infuocati della donna ...

Torte reali : da Meghan Markle alla Regina Vittoria - ecco la storia di tutte le torte nuziali della famiglia Reale : ... mentre nel 1947, per il matrimonio tra la Regina Elisabetta e suo marito Filippo Mountbatten, fu creata con ingredienti inviati da sostenitori di tutto il mondo. La torta inoltre, nella parte ...

Meghan Markle e il principe Harry : grandi fan di The Crown - la serie tv sulla famiglia reale : Sembra che tra i numerosi fan di The Crown , la serie tv che racconta le vicende del regno di Elisabetta II d'Inghilterra, ci sia anche qualche membro della Royal Family: il principe Harry e Meghan ...

Meghan Markle la sua dieta fa impazzire i cuochi della famiglia reale : La futura sposa del principe Harry rischia di mandare in crisi i cuochi della famiglia reale, a cominciare dalla prima colazione, sana e sostanziosa ma anche impegnativa. Meghan Markle ha una dieta decisamente lontana dalla cucina tradizionale britannica, quella a cui è abituata. Meghan Markle non ha mai rinunciato ad una dieta sana e agli esercizi di fitness e yoga (sua madre è un’ex insegnante proprio di questa specialità) e per ...