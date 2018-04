La democrazia a 5 Stelle | Di Maio vuole che Salvini scarichi Berlusconi

Dalla democrazia diretta alla centralità del Parlamento : ?la metamorfosi dei Cinque Stelle : Era l'11 gennaio 2013 quando Beppe Grillo dal blog spiegava la post-ideologia del M5S:?«Il M5S vuole realizzare la democrazia diretta , la disintermediazione tra Stato e cittadini, l'eliminazione dei partiti». Parole che, rilette oggi, danno il senso della giravolta che sta andando in scena in questo inizio di legislatura...

«Estremo centro». Perché i Cinque stelle sono la democrazia Cristiana 2.0 : Imprenditori, statali, dipendenti privati, casalinghe. Il Movimento Cinque stelle ha conquistato la maggioranza dei voti in qualsiasi gruppo sociale, rivelandosi l’unico partito-nazione sopravvissuto alla crisi. Come ai tempi della (odiata)?Prima repubblica ...

Castellammare - Movimento 5 Stelle - Nappi risponde a Cataldo : «Non è in grado di rispettare la democrazia» : Castellammare - Alberto Cataldo prende le distanze dai grillini stabiesi: «Esperienza deludente, mezzi non leciti per far eleggere Nappi» Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - In possesso di ...