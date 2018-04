La Cassazione ha confermato la condanna a 5 anni per l’ex ad del Molino Cordero di

Ritaglia i punti dalle confezioni del Mulino Bianco : licenziamento della cassiera confermato in Cassazione : confermato dalla Cassazione il licenziamento per giusta causa nei confronti di una cassiera, colpevole di aver Ritagliato i punti premio da due confezioni di cracker del Mulino Bianco all'interno del ...

Ritaglia i punti dalle confenzioni del Mulino Bianco : licenziamento della cassiera confermato in Cassazione : confermato dalla Cassazione il licenziamento per giusta causa nei confronti di una cassiera, colpevole di aver Ritagliato i punti premio da due confenzioni di cracker del Mulino Bianco all'interno del ...