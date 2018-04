La casa sul mare e gli altri film del weekend

Nuvola Lavazza - la nuova casa del caffè aperta sul mondo : Milano, 12 apr. , askanews, Ha un nome poetico come il quartiere in cui sorge la nuova sede globale di Lavazza a Torino. La Nuvola nel quartiere Aurora è un moderno esempio di rigenerazione urbana ...

La casa sul mare - di Robert Guédiguian : Ed ecco che i suoi tre fratelli sono ormai ad un punto della loro vita in cui "hanno una consapevolezza acuta del passare del tempo, del mondo che cambia…I percorsi di vita che avevano iniziato sono ...

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Beffa Juventus - CR7 la manda a casa! Real in semifinale con il Bayern : RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, diretta gol live score delle partite di ritorno dei quarti. La Juventus sfiora l'impresa ma al 97' un rigore di Ronaldo qualifica il Real, avanti anche il Bayern(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 22:38:00 GMT)

John Elkann euforico per Fca - al lavoro sul dopo-Marchionne. Lettera agli azionisti di Exor per tracciare presente e futuro della casa automobilistica : "Gli obiettivi al 2018 fissati da Fca nel 2014 sembravano irraggiungibili, ma a mano a mano che ci avviciniamo, sembrano sempre più possibili". È un John Elkann euforico quello che scrive agli azionisti di Exor per illustrare i risultati conseguiti della società d'investimento della famiglia Agnelli e per sottolineare la performance di Fca."Se saranno raggiunti questi obiettivi - sottolinea Elkann - nel 2019 Sergio ...

Ursula Corbero - il fascino rock della Tokyo de La casa di Carta : Da sempre le dark lady hanno il loro fascino, ma la Tokyo de La Casa di Carta ha una marcia in più. Sarà che è irruenta, passionale, a volte irrazionale e pasticciona. Insomma, non è perfetta, però il suo mestiere (la ladra, anzi la rapinatrice) lo sa fare, nonostante abbia il vizio di mischiare gli affari con i sentimenti. E anche per gli spettatori è facile innamorarsi di lei. A darle volto e anima è Ursula Corbero, che grazie a questo ...

Dopo Pompei l'Italia intera vuole il poster-murales sulle pareti di casa : Pompei. Sold out della limited edition del poster-murales di Papa Francesco dell'artista TvBoy: Dopo Pompei l'Italia intera vuole l'opera sulle pareti di casa. Le 90 copie numerate, del 'Pope standing ...

Salone del Risparmio - Ambrosi - Efpa - : 'consulente non può più avere solo prodotti di casa' : In occasione della nona edizione del Salone del Risparmio organizzato da Assogestioni, come ogni anno Wall Street Italia ha intervistato i protagonisti del mondo del Risparmio gestito e della consulenza finanziaria italiana. Il Salone del Risparmio si svolge presso MiCo " Milano Congressi, il centro congressi più grande d'Europa. Mario Ambrosi , ...

Spese di casa : gli italiani preferiscono segnarle sull'agenda : Teleborsa, - Nonostante l'ingresso della tecnologia in ogni ambito della vita quotidiana, oltre 11 milioni di italiani prediligono tener traccia delle Spese di casa usando la tradizionale "carta e ...

LIVE Avellino-Perugia - cronaca e risultato in tempo reale : i padroni di casa cercano il terzo goal : A breve scopriremo le formazioni ufficiali delle due compagini Avellino-Perugia, dove seguire il match L'incontro sarà visibile in diretta sia su Sky Calcio 1 HD , canale 251, e in streaming sull'...

Giochi del Commonwealth 2018 - tutti i risultati di lunedì 9 aprile. Padroni di casa dominanti nel nuoto : Proseguono i Giochi del Commonwealth 2018, lunedì 9 aprile tutte le gare a Gold Coast (Australi). Di seguito il riepilogo con tutte le medaglie assegnate. Ginnastica artistica Volteggio maschile: vince con il punteggio finale di 14.799 il padrone di casa Christopher Remkes. Battuti gli inglesi Courtney Tulloch e Dominick Cunningham. Parallele maschile: altra vittoria per il cipriota Marios Georgiou con 14.533. La spunta a pari merito con ...

Rendez-vous 2018 Robert Guédiguian e Ariane Ascaride per La casa sul Mare : Si parla di passato, si parla di tempo, di cambiamenti, quella che non è cambiata è la voglia di assecondare le utopie di un mondo migliore da immaginare. ' Penso non si possa vivere senza sogni , ...

Così il caso Iacoboni svela il vero potere di Davide casaleggio sul M5s - e non solo - : L'impressione che abbiamo avuto, mentre io e la direzione del mio giornale tentavamo solo di entrare, mediare e fare il nostro lavoro, è che la testa romana e politica del Movimento, i Di Maio, i ...

Esperto : i giovani musulmani in Germania si radicalizzano perché non si sentono a casa - : Sono da qualche parte nel mezzo: sono estremamente aperti alle idee radicali e all'ideologia del salafismo, secondo cui diventeranno eroi di questo mondo, che a loro andrà bene anche se per la ...