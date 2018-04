La birra artigianale ha raggiunto il picco?

Roma - nella birra artigianale una seconda possibilità : ecco il birrificio dei detenuti che recupera gli scarti di cibo : “AranCoella come Regina Coeli, no?”. Mirko sorride mentre mostra le etichette che sta per mettere sulle bottiglie di birra. È uno dei ragazzi che lavorano al birrificio “Vale La Pena”, un progetto di inclusione e di inserimento lavorativo per detenuti realizzato a Roma dalla onlus Semi di Libertà. Inizialmente finanziato dal ministero dell’Istruzione e da quello di Giustizia, ha alla base l’idea di avviare un’impresa “che si autosostenti”. ...

Arriva la birra artigianale belga a base di pasta e Torpedino : Roma, 22 feb. , askanews, Da semplice pomodoro a vero e proprio fenomeno di mercato: il Torpedino, il minisanmarzano esclusivo della Piana di Fondi, varca i confini nazionali e diventa l'ingrediente ...

E' boom birra artigianale in Italia - in 10 anni +535% : E' cosi' crollato l'anno scorso il consumo di birra inglese , -79%, e l'import di quella tedesca , -31%, che assieme rappresentano 1/3 della birra straniera consumata in Italia. A dirlo e' la ...

birra artigianale - un boom che ha cambiato il mercato : In 10 anni i micro birrifici sono cresciuti in Italia del 535%, facendo calare di molto il consumo di prodotti inglesi e tedeschi

birra artigianale - è boom in Italia : produzione aumentata del 535% in 10 anni : 'Negli ultimi anni - spiega la Coldiretti - la produzione artigianale Made in Italy si è molto diversificata con numerosi esempi di innovazione' e 'oltre a contribuire all'economia, la Birra ...

birra artigianale - è boom in Italia : produzione aumentata del 535% in 10 anni : 'Negli ultimi anni - spiega la Coldiretti - la produzione artigianale Made in Italy si è molto diversificata con numerosi esempi di innovazione' e 'oltre a contribuire all'economia, la Birra ...

birra artigianale - ecco i nuovi trend del 2018 : 'Da quando lo statunitense Bjcp , Beer judge certification program, - la 'bibbia degli stili' delle birre nel mondo - ha inserito questa nuova categoria come espressione di un prodotto tipicamente ...

Concorso birra dell'Anno a Rimini Fiera per eleggere la migliore italiana artigianale : Teleborsa, - Due giorni all'esordio di Beer Attraction , la grandissima Fiera del settore Birraio, in calendario a Rimini Fiera dal 17 al 20 febbraio . L'evento è stato organizzato da Italian ...

Concorso birra dell'Anno a Rimini Fiera per eleggere la migliore italiana artigianale : Due giorni all'esordio di Beer Attraction , la grandissima Fiera del settore Birraio, in calendario a Rimini Fiera dal 17 al 20 febbraio . L'evento è stato organizzato da Italian Exhibition group , ...

Boom birra artigianale : +400% in 10 anni : Una rivoluzione nell'industria brassicola globale', appena pubblicato a cura di Christian Garavaglia, docente di economia presso l'Università di Milano Bicocca e affiliato al centro di ricerca ICRIOS ...