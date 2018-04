“L’ ha ammazzata!” Poi gira l’arma verso se stesso Una tragedia assurda che ha per

caffeinamagazine

(Di giovedì 12 aprile 2018) Un uomo di 73 anni ha ucciso la figlia disabile con una pistola e poi si è sparato alla testa e ora versa in gravissime condizioni all’ospedale di Cesena. E’ accaduto questa mattina in un’abitazione di Mendola, nel Forlivese, dove sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Meldola e il personale del 118. Unache pare affondi le sue radici nelle difficoltà economiche della famiglia. Si chiamava Elisa Giacchini la donna di 45 anni, cerebrolesa dalla nascita e uccisa dal padre Francesco, 73 anni. La famiglia Giacchini, padre operaio in pensione, la madre casalinga, abita in un appartamento di una palazzina adiacente al parcheggio del cimitero cittadino. Scrive la Repubblica, secondo le prime indagini dei carabinieri, coordinati dal pm Federica Messina, l’uomo poco prima delle 8.30 avrebbe accompagnato la figlia nel cortile della ...