L asse Lega-M5s si impantana su Berlusconi Di Maio chiede passo di lato Salvini ' No

Consultazioni - l'asse Lega-M5S frana su Berlusconi. Di Maio chiede passo di lato - Salvini : «No veti» : Secondo giro di Consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo. Dopo il gruppo delle Autonomie, il Misto e Leu in mattinata, nel pomeriggio le Consultazioni del capo dello...

Consultazioni al Colle - asse M5s-Lega-Fi alla Camera sugli incarichi in Commissione speciale : Inizia il secondo giro di Consultazioni: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontra le forze parlamentari per trovare una maggioranza in grado di dare la fiducia a un nuovo governo. Nel pomeriggio dalle 16.30 in poi incontrerà Pd, la colazione del centrodestra e alle 18.30 il Movimento 5 Stelle. M5s intanto ha nominato il comitato p...

Commissione speciale : asse M5S-Lega regge? : Intorno alla Commissione speciale si continua a giocare la partita #politica in atto. La frazione di gioco che imperversa a Montecitorio in questi due giorni può essere profetica perché ci dirà ...

Commissione speciale : asse M5S-Lega regge? Video : L'Aula della Camera ha approvato ieri l'istituzione di una Commissione speciale che avra' il compito principale di esaminare il Def e diversi provvedimenti urgenti, ma non la legge elettorale. La Commissione sara' composta da 40 parlamentari così ripartiti: 15 membri al Movimento 5 Stelle, alla #lega 8, al Pd 7, a Fi 7, a Fdi 2, al Misto 1, così come a LeU. I nomi dei componenti non si conoscono e dovranno essere presentati entro le ore 16 di ...

Alla Camera si rinnova l'asse Lega-M5s. La delusione di Boccia : Roma. L'ufficialità arriverà solo domani. Ma già da ieri, la certezza c'è: la presidenza della commissione speciale della Camera andrà a Giancarlo Giorgetti, o comunque a un esponente della Lega. L'...

Commissione speciale : asse M5S-Lega regge? : L'Aula della Camera ha approvato ieri l'istituzione di una Commissione speciale che avrà il compito principale di esaminare il Def e diversi provvedimenti urgenti, ma non la legge elettorale. La Commissione sarà composta da 40 parlamentari così ripartiti: 15 membri al Movimento 5 Stelle, alla Lega 8, al Pd 7, a Fi 7, a Fdi 2, al Misto 1, così come a LeU. I nomi dei componenti non si conoscono e dovranno essere presentati entro le ore 16 di ...

Governo - la mossa di Franceschini all’assemblea Pd : “Basta assistere - evitare governo M5s-Lega per il bene del Paese” : “evitare governo M5s-Lega per il bene del Paese”. Quando ormai sembrava che il gioco incrociato dei veti dei partiti non lasciasse vie d’uscita, un segnale è arrivato dall’assemblea del Partito democratico. Dario Franceschini, esponente della minoranza, ha infatti preso la parola e si è esposto contro la linea dell’opposizione a qualsiasi costo in Parlamento: “Io credo che non basti assistere a quello che ...

assemblea dei gruppi parlamentari dem - Martina : non siamo interscambiabili con la Lega : Il segretario reggente del Pd: "Ci riteniamo responsabili verso Italia, anche da posizioni di minoranza. Non stiamo sull'Aventino, il Pd interpreta una posizione limpida, noi siamo parte di un'iniziativa che non starà mai alla finestra"

Commissione speciale Camera - Giorgetti verso presidenza. Orlando (PD) : “Tra M5S e Lega asse solido” : “Spartizione M5s-Lega anche sulla presidenza della Commissione speciale alla Camera? Più che altro è un segnale che, al di là delle schermaglie pubbliche, l’asse Lega-5 Stelle tiene”. A scagliarsi contro l’accordo tra centrodestra e grillini è il ministro Andrea Orlando (PD) – così come il resto del partito, renziani su tutti – , in merito alla sempre più vicina elezione del leghista Giancarlo Giorgetti alla ...

Governo - Salvini : 'Se Di Maio rispettasse il voto - unico dialogo possibile è con Lega' : Si sentiranno oggi il leader della Lega e quello dei Cinquestelle per incontrarsi forse domani. Toti: 'Berlusconi aperto a esecutivo con i Cinquestelle' - Dovrebbero sentirsi oggi Salvini e Di Maio ...

Centrodestra diviso dopo le consultazioni - si incrina l'asse FI-Lega. Giorgetti : Berlusconi oggi ha sbagliato : ... volevano fare politica innovativa - è il ragionamento - e invece pensano solo ad occupare i posti. Ed il caso della mancata assegnazione di una vicepresidenza all'opposizione ne è la dimostrazione. ...

