Kia - Ricarica wireless rapida per la Soul EV

quattroruote

: La #Kia ha sviluppato un nuovo sistema di ricarica rapida wireless per la #SoulEV: questa tecnologia potrebbe arriv… - quattroruote : La #Kia ha sviluppato un nuovo sistema di ricarica rapida wireless per la #SoulEV: questa tecnologia potrebbe arriv… -

(Di giovedì 12 aprile 2018) Dopo tre anni di collaudi la Kia ha completato lo sviluppo di un sistema diper laEV (qui la nostra prova su strada). La nuova tecnologia permette di ripristinaremente l'autonomia dell'elettrica senza dover collegare all'auto alcun cavo: un campo magnetico trasferisce l'energia da una base posizionata a terra alla batteria della vettura con un'efficienza dell'85% anche quando l'allineamento con il sistema non è preciso.Massima efficienza. Per effettuare i test su questa nuova tecnologia il Technical Center americano della Casa coreana ha collaborato con la Mojo Mobility e con l'U.S. Department of Energys Office of Energy Efficiency and Renewable Energy, sfruttando una flotta di cinqueEV. Nei tre anni di sviluppo i tecnici del marchio coreano hanno migliorato questa tecnologia arrivando a sviluppare un sistema da 10 kW che garantisce ricariche rapide ...