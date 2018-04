Kia Picanto - Al volante della 1 0 T-GDI XLine

quattroruote

: Spesifikasi All New Picanto - dealerkiajkt : Spesifikasi All New Picanto - DavideCapozzi80 : Kia Picanto X-Line: primo contatto della mini-crossover -

(Di giovedì 12 aprile 2018) La Kia amplia lofferta commerciale dedicata allaintroducendo a listino linedita versione X-Line, disponibile in abbinamento al propulsore 1.0 T-GDI da 100 CV (proposto anche per la GT-Line) e facilmente riconoscibile grazie a una specifica personalizzazione estetica. La new entry si colloca al vertice di una gamma articolata, di cui fanno parte le varianti City, Active, Cool e GT-Line. Con larrivo di questultima la Casa alza lasticella delle aspettative di vendita annue: lobiettivo per il mercato italiano è passare dalle circa ottomila unità, fatte registrare nel 2017, a oltre diecimila esemplari. Make up dedicato. Ispirata al look delle sorelle crossover, laX-Line presenta un assetto rialzato di 15 mm rispetto alle versioni convenzionali, protezioni plastiche sotto la scocca, sui parafanghi e sulle fiancate. Non solo: la personalizzazione prevede limpiego ...