Kevin Spacey è indagato in California per molestie sessuali

L’ex star di House of Cards Kate Mara dice la sua su Kevin Spacey e le accuse di molestie sessuali : Per la prima volta, da quando è esploso lo scandalo sessuale su Kevin Spacey, l'ex attrice di House of Cards Kate Mara ha parlato delle accuse rivolte al Frank Underwood della serie tv di Netflix. La giovane star, sorella di Rooney, ha ricoperto il ruolo della reporter Zoe Barnes nel corso della prima stagione, e ha girato moltissime scene insieme a Spacey. Come i fan di House of Cards ricordano, ad un certo punto, lei e Frank allacciano una ...

«House of Cards» : il primo trailer senza Kevin Spacey : Nella notte degli Oscar, pervasa dal sostegno alle donne e all’inclusione (vedi discorso di Frances McDormand), Netflix ha voluto rilasciare un breve trailer di House of Cards. Il primo senza Kevin Spacey, spazzato via dallo scandalo sessuale che ha travolto l’America, e lì rimpiazzato da Robin Wright. https://www.youtube.com/watch?v=eUQqeabxnNU Bionda, austera, la Claire Underwood di Netflix è ripresa al centro dello Studio Ovale, in ...

Primo trailer dell'ultima stagione di House of Cards senza Kevin Spacey : Kevin Spacey, per 5 anni volto del machiavellico Frank Underworld, è stato licenziato dal colosso dello streaming dopo le accuse di molestie sessuali che lo hanno travolto nei mesi scorsi. 'Netflix ...

Il primo video trailer di House of Cards 6 senza Kevin Spacey è la consacrazione di Robin Wright e Claire Underwood : Durante la notte degli Oscar 2018 ha fatto il suo debutto in tv il primo trailer di House of Cards 6, l'attesissima nuova stagione del political drama di Netflix che con i nuovi (ed ultimi) episodi subirà una rivoluzione copernicana. Licenziato Kevin Spacey dopo lo scandalo molestie che l'ha colpito lo scorso autunno, l'ultima stagione di House of Cards punterà tutto sulla sua protagonista femminile, Robin Wright. Ed è proprio lei, ...

House of Cards - il teaser della sesta stagione senza Kevin Spacey : Apparentemente è tutto come è sempre stato nel teaser che, per la prima volta con immagini inedite, annuncia la sesta stagione di House of Cards, quella che avrà anche il compito di concludere definitivamente la serie presidenziale che ha sparigliato le carte delle serie tv. C’è la carrellata fra le stanze della Casa Bianca, la musica drammatica in sottofondo e il frenetico via vai dello staff: eppure, appena entrati nello Studio ovale, si ...

5 modi per continuare House of Cards senza Kevin Spacey : La parabola di House of Cards stava già avviandosi verso la conclusione quando le accuse di molestie compiute molti anni fa sono piovute sulla testa di Kevin Spacey, che pur cercando di deviare il colpo facendo coming out non ha potuto evitare la damnatio memoriae, sparendo di colpo da Tutti i soldi del mondo, da House of Cards e azzerando le prospettive future della sua carriera. E se nel film di Ridley Scott la situazione è stata risolta ...

House of Cards - cinque anni dopo : gloria e declino della serie cult con Kevin Spacey : ... pure - un dato da non sottovalutare - per aver spianato la strada al successo mainstream di Netflix e di altri servizi di streaming nel panorama della serialità televisiva. E quando, di qui a ...

«House of Cards» - due new entry al posto di Kevin Spacey : Kevin Spacey fuori, Diane Lane e Greg Kinnear dentro. Per l’ultima stagione di House of Cards, Netflix decide di guardare al futuro e lasciarsi Frank Underwood alla spalle, come se non fosse mai esistito. Per farlo promuove sua moglie Claire (Robin Wright) a protagonista assoluta del nuovo ciclo di episodi e punta su due attori dal curriculum notevole come new entry: Lane e Kinnear, appunto. 53 e 54 anni, una nomination agli Oscar a testa ...

New entry nel cast di House of Cards 6 senza Kevin Spacey : due attori da Oscar e ritorni storici : Netflix ha svelato gli attori che faranno parte del cast di House of Cards 6, l'ultima stagione senza Kevin Spacey, licenziato in tronco lo scorso novembre, dopo lo scandalo sessuale esploso sul suo conto. La produzione della serie tv era stata in seguito sospesa, per poi tornare attiva questo mercoledì. Ecco i volti noti e le new entry che accompagneranno Robin Wright nell'ultimo capitolo del political drama. In primis, un paio di attori da ...

