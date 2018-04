Karl Erivan Haub | il magnate tedesco scomparso sul Cervino Sabato l' ultimo

rainews

(Di giovedì 12 aprile 2018) L'amministratore delegato del gruppo Tengelmann, uno dei piu' grandi distributori di generi alimentari della Germania che vanta oltre 80mila dipendenti anche in altre nazioni, era partito da solo per effettuare una escursione scialpinistica in preparazione alla 'Patrouille des Glaciers', gara che si svolgera' sulle montagne della Svizzera tra martedi' 17 e21