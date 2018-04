Juventus | ex Ravanelli a ISP | ' Ero al Bernabéu | anche per i tifosi del Real Madrid non

itasportpress

: Metti una serata a #Madrid con una #JuventusLegend... #Ravanelli ha incontrato ieri i fans ???? dello Juventus Club M… - juventusfc : Metti una serata a #Madrid con una #JuventusLegend... #Ravanelli ha incontrato ieri i fans ???? dello Juventus Club M… - juventusfc : Lorenzo e Maurizio sono pronti, con la #JuventusLegend Penna Bianca #Ravanelli! #FINOALLAFINE #FlyToMadrid #RMJuve… - juventusfcen : #JuventusLegend Fabrizio Ravanelli meets ???? fans at Juventus Club Madrid ???? ?? | -

(Di giovedì 12 aprile 2018) Il numero uno del mondo insieme a Messi non deve simulare, invece si buttava e condizionava l'arbitro e per un campione come lui non è bello. Logico che uno vuole sempre vincere, ma è un ...