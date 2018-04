Juventus eliminata | Agnelli durissimo si scaglia contro Collina | “va cambiato”

Juventus beffata dal Real Madrid : vince 3-1 - eliminata dalla Champions da un rigore dubbio di Ronaldo al 92' : Il Real Madrid beffa la Juventus al 92', Cristiano Ronaldo lo porta in semifinale di Champions League nella maniera più ingiusta e immeritata. Finisce 3-1 , ma per la Signora, che sfiora così una ...

Nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, la Juventus ha battuto 3-1 in trasferta il Real Madrid ma è stata eliminata dal torneo per lo svantaggio nel risultato complessivo: all'andata infatti aveva perso 3-0.