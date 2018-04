Juventus | dopo il Real Madrid la rabbia di Andrea Agnelli | l' ombra del complotto su

Gigi Buffon furioso dopo Real Madrid-Juventus : 'Arbitro bestia - bidone dell'immondizia al posto del cuore' : È una furia, Gigi Buffon , dopo Real Madrid-Juventus finita in beffa al 92'. L'Arbitro inglese Oliver fischia un rigore dubbio e decisivo per fallo di Benatia su Vazquez , il portiere bianconero ...

Real-Juventus - che vergogna dopo il (nettissimo) rigore : Agnelli e Nedved a bordo campo - neanche nei campi peggiori della terza categoria : 1/11 LaPresse ...

Roma-Barcellona - il tweet della Juventus dopo l’impresa giallorossa [FOTO] : Roma-Barcellona, impresa clamorosa dei giallorossi nella gara di Champions League valida per i quarti di finale, risultato storico e qualificazione in semifinale, adesso la squadra di Di Francesco si candida ad essere ancora più protagonista. Poco dopo il successo della Roma è arrivato anche il tweet da parte della Juventus: “Complimenti alla @OfficialASRoma per la grande vittoria di questa sera e il passaggio alle semifinali di ...

Juventus - Dybala : 'Contento per gol dopo giorni non facili' : 'Sono contento per i gol perché non sono stati giorni facili. Abbiamo vinto una gara complicata ma siamo stati bravi. Dobbiamo dare i meriti al Beneveneto, giocano molto bene e vincere qui non è ...

Juventus - Allegri : 'Concesso troppo - ma vittoria importante. Il Real? Magari andiamo in vantaggio dopo 5'...' : Noi mercoledì dobbiamo fare una grande partita perché giochiamo a Madrid e ci vede tutto il mondo. L'ho detto, nel calcio non si può mai sapere, vedremo mercoledì. Poi tutti parlano di Ronaldo, ma io ...

Juventus-Inter - 20 anni dopo ecco la verità di Ceccarini : 'Era fallo di Ronaldo su Iuliano' : 'Se mi dispiace essere ricordato solo per quel contrasto? In un certo sì - ha detto l'ex fischietto in un'intervista esclusiva rilasciata a 'Premium Sport' -, perché identificarmi solo ed ...

Champions - la Juventus crolla in borsa dopo la sconfitta : La Juventus crolla a Piazza Affari dopo lo 0-3 casalingo con il Real Madrid che rende molto difficile un passaggio del turno in Champions League. Il titolo del club bianconero, che dovrà probabilmente rinunciare a cospicui incassi legati alla competizione, perde il 4,83% a 0,63 euro. L'articolo Champions, la Juventus crolla in borsa dopo la sconfitta sembra essere il primo su CalcioWeb.

Juventus - il processo dopo il ko con il Real Madrid : con i conti a posti - in Europa non si vince : In molti parlano della rovesciata di Ronaldo. Quasi tutti. Anche noi. Ci domandiamo: 'È questo il gol più bello di sempre nella storia della Champions League?'. Ma la domanda è sciocca e - diciamolo - ...

Juventus - titolo in ribasso dopo la sconfitta con il Real Madrid : Il mercato ha iniziato già ad assimilare l'uscita di scena dei bianconeri dalla massima competizione europea, e il titolo nel frattempo è sceso del 5,7%. L'articolo Juventus, titolo in ribasso dopo la sconfitta con il Real Madrid è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio. Dopo la batosta con il Real Madrid passeggiata in centro a Sanremo per il difensore della Juventus Stephan Lichtsteiner : La Città dei Fiori è spesso meta dei personaggi dello sport e del mondo dello spettacolo e non possono mancare i classici 'selfie' del caso. In via Corradi uno scatto con Fabio Gatti, ex calciatore e ...

Infortunio Barzagli/ Juventus - difensore ko dopo il Real Madrid : problema muscolare all'addome : Infortunio Barzagli: il difensore della Juventus ko dopo la partita con il Real Madrid. problema muscolare all'addome per il centrale. Le ultime notizie sulle sue condizioni fisiche(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 18:36:00 GMT)

“Lato b da infarto”. Cristiano Ronaldo - poco dopo la performance stellare contro la Juventus - ecco spuntare una foto hot. Un ‘regalo’ molto apprezzato da tifosi e fan : Di messaggi di apprezzamento in queste ore il buon Cristiano Ronaldo ne sta ricevendo a migliaia. Difficile, d’altronde, non inchinarsi allo strapotere calcistico di quello che è sicuramente il miglior giocatore del mondo, con buona pace di Leo Messi che dovrà sperare in un Mondiale da protagonista per ritagliarsi i suoi spazi in ottica Pallone d’Oro. La prestazione del portoghese contro la Juventus di Allegri è stata di ...

Juventus in tilt dopo la sconfitta contro il Barcellona : Teleborsa, - Pioggia di vendite sui titoli Juventus , che stanno cedendo a Piazza Affari quasi 5 punti percentuali con volumi di scambio sostenuti. Ad ora sono passati di mano circa 6,4 milioni di ...

