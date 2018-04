Juventus beffata | l’Italia si spacca Perché non tutte le rimonte sono uguali?

vanityfair

: Juventus beffata al Bernabeu, Agnelli non ci sta! ?? 'L'arbitro non ci ha capito niente' ? - Eurosport_IT : Juventus beffata al Bernabeu, Agnelli non ci sta! ?? 'L'arbitro non ci ha capito niente' ? - ilmetropolitan : #ChampionsLeague: Juventus beffata al 97' dopo #strepitosa #rimonta! Real Madrid C.F. in #semifinale… - kalyaMail : RT @Eurosport_IT: Juventus beffata al Bernabeu, Agnelli non ci sta! ?? 'L'arbitro non ci ha capito niente' ? -

(Di giovedì 12 aprile 2018) La rimonta è uguale per tutti. Se ci fosse un tribunale del calcio, addetto ad analizzare vittorie e sconfitte di ogni squadra, forse sarebbe davvero così. Ma siccome lo sport è un concentrato di emozioni che non sempre incontra la razionalità, può capitare che lo stesso Paese che il martedì sera esulta tutto insieme per celebrare un successo storico, il giorno dopo si spacchi in due di fronte alla stessa identica impresa, realizzata però da colori diversi. La Roma – che batte 3-0 il Barcellona – unisce, la– che si porta sullo 0-3 con il Real Madrid – divide. LEGGI ANCHERoma da sogno, 3-0 al Barcellona. E l'Italia ringrazia Questione di simpatie, spesso maturate negli anni: liste di episodi appuntati su un taccuino e pronti a essere ripetuti a memoria alla prima occasione utile, tipo una poesia alle scuole elementari. Quello che 24 ore prima era un ...