Juve | Lichtsteiner | “grande rammarico | ora testa al campionato”

INFORTUNIO DE SCIGLIO/ Problema la tallone - al 17' entra Lichtsteiner (Real Madrid Juventus - Champions League) : Real Madrid Juventus, INFORTUNIO De SCIGLIO: Champions League, il terzino bianconero sostituito dopo 17' dal Lichtsteiner a causa di un colpo subito al tallone(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 21:42:00 GMT)

Calcio. Dopo la batosta con il Real Madrid passeggiata in centro a Sanremo per il difensore della Juventus Stephan Lichtsteiner : La Città dei Fiori è spesso meta dei personaggi dello sport e del mondo dello spettacolo e non possono mancare i classici 'selfie' del caso. In via Corradi uno scatto con Fabio Gatti, ex calciatore e ...

Juventus - Allegri : "Real? Testa solo al Milan. Buffon - Chiellini e Lichtsteiner titolari" : Un passo alla volta. Guai a proiettare la mente già alla sfida di martedì contro il Real Madrid. Sabato sera c'è il Milan, un Milan con numeri da Juve , almeno nel 2018, : "Ci penseremo da domenica e ...

DIRETTA/ Juventus Atalanta - risultato live 1-0 - info streaming video e tv : De Sciglio al posto di Lichtsteiner : DIRETTA Juventus Atalanta, info streaming video e tv: si recupera la partita di Serie A che era stata rinviata per neve a fine febbraio.

Marino : 'Lichtsteiner-Juve - altro che finita e addio a giugno! Potrebbe...' : Dagli studi di Rai Sport , Pierpaolo Marino si esprime così sul futuro di Stephan Lichtsteiner : 'Non è detto che sia finita con la Juventus per Lichtsteiner e che sia addio a giugno. Potrebbe rinnovare, non lo ...

Tottenham-Juve - Lichtsteiner eroe in scadenza. Entra e cambia la Juve : We never give up! Neither personally nor as a team! Now let?s focus on Sunday! We haven?t won anything yet! #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/4j5jOITw2l - Stephan Lichtsteiner , @...

Juventus - obiettivi Florenzi e Darmian : addio a Lichtsteiner e Asamoah : Juventus, obiettivi Florenzi e Darmian: addio a Lichtsteiner e Asamoah Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, obiettivi Florenzi E Darmian- La Juventus pensa al futuro e al nuovo look per quel che riguarda le corsie esterne di difesa. Come più volte sottolineato nei giorni scorsi, Lichtsteiner ed Asamoah potrebbero lasciare i bianconeri a fine stagione. ...

Juve - Lichtsteiner pronto all'addio : Complice l'infortunio occorso a De Sciglio, Lichtsteiner è pronto a tornare titolare per un finale di stagione da protagonista. L'esterno svizzero, tuttavia, non rientra più nei piani societari per il ...

Juventus - torna l'ora di Lichtsteiner : da reietto a indispensabile : TORINO - Un'altra tegola si è abbattuta sulla Juventus: Massimiliano Allegri perde Mattia De Sciglio per 2-3 settimane a causa di un trauma distorsivo alla coscia sinistra rimediato nel derby. E meno ...

Infortunio Lichtsteiner - si ferma il terzino della Juve : salta Tottenham e Torino : Infortunio Lichtsteiner – Poche ore prima del fondamentale match della Juventus, la squadra di Massimiliano Allegri in campo per l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham. Infortunio dell’ultim’ora per i bianconeri, si è fermato infatti il terzino Lichtsteiner, problema alla coscia per lo svizzero costretto a saltare sia la gara di Champions che quella di campionato contro il Torino, ...

Juventus - Lichtsteiner si ferma : salta il Tottenham e saluta pure il derby : TORINO - Dopo Andrea Barzagli , Massimiliano Allegri ieri ha 'perso' anche Stephan Lichtsteiner . Il terzino svizzero si è fermato per un problema alla coscia. I tempi di recupero saranno più chiari ...

Juventus-Tottenham - Andata Ottavi Champions League 2018 : le probabili formazioni. Recuperato Douglas Costa - De Sciglio in vantaggio su Lichtsteiner : Archiviata con una netta vittoria la partita di Firenze, la Juventus pensa ora al match di Andata degli Ottavi di finale di Champions League 2017-18 in programma martedì 13 febbraio alle 20.45. I bianconeri sfideranno il Tottenham, primo ostacolo che si pone davanti alla squadra di Allegri nella corsa a Kiev. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni della sfida. Arrivano buone notizie dall’infermeria, perché Douglas Costa è ...

Juventus - Lichtsteiner 'Torno in Champions per arrivare fino in fondo' : TORINO - Se le polemiche sulla qualità del gioco bianconero, in contrapposizione al gioco del Napoli, erano state derubricate da Chiellini in semplici chiacchiere da bar, questa volta è toccato a ...

Juventus - Lichtsteiner sfida il Napoli : "Mettiamogli pressione. Il mio futuro..." : "Non dobbiamo pensare troppo al Napoli. Rimaniamo concentrati sul nostro lavoro cercando di metter loro pressione, poi vedremo se sarà decisivo lo scontro diretto di Torino". Stephan Lichtsteiner , ...