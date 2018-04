Juve eliminata | Marchisio | “avanti con personalità come vera squadra”

Champions - Juve eliminata : “tutti in piedi - meritiamo un’enorme ovazione” : L’amarezza per la storica qualificazione sfumata dopo un’incredibile remuntada per un rigore contestatissimo sara’ difficile da smaltire in casa Juventus, vittoriosa 3-1 a Madrid, ma eliminata dalla Champions al 97′, a un passo dai supplementari. La squadra e’ rientrata nella notte a Caselle. “Tutti in piedi per la Juve – si legge sul sito ufficiale della societa’ – I bianconeri meritano solo ...

Juve beffata ed eliminata - Allegri : 'Dobbiamo essere più forti' : Roma, 12 apr. , askanews, La Juventus sfiora l'impresa al Santiago Bernabeu. Va in vantaggio 3-0 , 2'e 37'pt Mandzukic, 16'st Matuidi, eguagliando il risultato dell'andata ma alla fine trova la beffa ...

Juve eliminata - Allegri non si rassegna : “rigore anche per noi all’andata” : “Non mi va di giudicare cosa ha fischiato l’arbitro, sono solo dispiaciuto per i ragazzi, per quello che hanno fatto qui e a Torino. Il rigore? E’ la stessa di dinamica di quello su Cuadrado nel finale di partita. Io immaginavo che quell’episodio ci avrebbe precluso la qualificazione. Meritavamo quantomeno i supplementari e avevamo ancora due cambi. Il risultato dell’andata era stato ingannevole, ma adesso pensiamo ...

Juventus eliminata - Agnelli durissimo si scaglia contro Collina : “va cambiato” : “Oggi ci sono tanti Paesi che hanno implementato la Var, penso a tanti episodi che hanno penalizzato le squadre italiane: il processo di accelerazione della Var nelle coppe va accelerato. Qua si tratta di andare avanti dopo avere ampiamente meritato, non di vincere o di perdere. Qualche riflessione sul designatore (Pierluigi Collina, n.d.r.) e sulla sua evidente vanità va fatta, un designatore che ha una responsabilità così alta va ...

Juventus beffata dal Real Madrid : vince 3-1 - eliminata dalla Champions da un rigore dubbio di Ronaldo al 92' : Il Real Madrid beffa la Juventus al 92', Cristiano Ronaldo lo porta in semifinale di Champions League nella maniera più ingiusta e immeritata. Finisce 3-1 , ma per la Signora, che sfiora così una ...

Juventus eliminata dalla Champions League / Un rigore al 97' qualifica il Real Madrid : 3-1 e beffa al Bernabeu : Juventus eliminata dalla Champions League: al 97' minuto il rigore di Cristiano Ronaldo fa fuori i bianconeri, cui non basta una prova maiuscola e tre gol segnati al Santiago Bernabeu(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 22:46:00 GMT)

La Juventus è stata eliminata dalla Champions League : Nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, la Juventus ha battuto 3-1 in trasferta il Real Madrid ma è stata eliminata dal torneo per lo svantaggio nel risultato complessivo: all’andata infatti aveva perso 3-0. Nella partita di Madrid, The post La Juventus è stata eliminata dalla Champions League appeared first on Il Post.