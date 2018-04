Juve | Del Piero attacca Buffon | ' Incomprensibili le parole sull' arbitro cosa c' entra la

Real-Juventus su Canale 5 e Premium Sport evento sportivo più visto del 2018 : Ascolti record per il big-match di Champions League “Real Madrid-Juventus” con la telecronaca di Sandro Piccinini e Aldo Serena, leader assoluto della prima serata ed evento Sportivo più visto dell’anno 2018 con 10.925.000 spettatori totali e il 43.40% di share sul pubblico 15/64 anni. In seconda serata, primato stagionale per “Speciale Champions League” condotto da Sandro Sabatini e Giorgia Rossi con ...

Champions. Allegri. 'Orgoglioso della Juve - ripartiamo da qui' : TORINO - Tanto orgoglio. Il giorno dopo la clamorosa beffa al 93 ' che ha estromesso una splendida Juventus dalla corsa verso Kiev, 'il sentimento che prevale è l'orgoglio', aggrappandosi alle parole ...

Real Madrid-Juventus - anche Del Piero tira le orecchie al portiere Buffon : Real Madrid-Juventus, sfogo pesante, troppo pesante quello del portiere Buffon al termine della partita di Champions League contro il Real Madrid che ha portato all’eliminazione dei bianconeri. Dichiarazioni che non sono andate già all’ex Del Piero che durante la trasmissione Sky Sport L’Originale ha così commentato: “Quando Gigi ha parlato dell’arbitro, ho fatto fatica a comprenderlo, onestamente. Non capisco perché si debba ...

Champions League kryptonite della Juve : si issa a un passo dalla meraviglia e lì si inabissa : Benvenuti a Ten Talking Points, l’unica rubrica che passa le giornate a seminare paparazzi e schivare notti da spy story. Altre considerazioni. 1. Chi ha scritto quest’anno la trama di Roma e Juventus in Champions League, aveva l’estro e il talento di un Antonio Lobo Antunes particolarmente ispirato. 2. Il 2 aprile ho osato scrivere che, per me, la Juve se la giocava alla pari col Real. Apriti cielo: tanti fenomeni folgorati sulla via di ...

Del Piero contro Buffon/ “Non capisco le parole sull’arbitro” : Alex ricoperto di insulti dagli Juventini : Del Piero contro Buffon: “Non capisco le parole sull’arbitro”. Alex ricoperto di insulti dagli juventini. Il web bianconero non perdona le parole dell’ex capitano sul portiere(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 12:00:00 GMT)

Juventus - ex Ravanelli a ISP : 'Ero al Bernabéu - anche per i tifosi del Real Madrid non era rigore. Ronaldo simula - Messi è un'altra cosa' - : Il numero uno del mondo insieme a Messi non deve simulare, invece si buttava e condizionava l'arbitro e per un campione come lui non è bello. Logico che uno vuole sempre vincere, ma è un ...

Real Madrid-Juventus - la rassegna stampa : 'Furto del secolo' - 'Era rigore'. La Spagna si divide : La Gazzetta dello Sport apre con "La rabbia e l'orgoglio" di una "Juve furibonda", mentre Tuttosport non ci sta: "Così no", scrive in prima pagina il quotidiano torinese, che esalta la prova di "una ...

Real Madrid-Juventus 1-3 - stoccate Buffon-Chiellini : “L’arbitro ha una pattumiera al posto del cuore…” : Real Madrid-Juventus 1-3- Scorre sangue amaro nelle vene dei giocatori bianconeri dopo l’epilogo del Bernabeu. Gigi Buffon, a fine gara, ha sottolineato, senza peli sulla lingua il suo punto di vista verso l’arbitro: “Non puoi dare un rigore così. Se lo fai vuol dire che al posto del cuore hai una pattumiera. Definisco il rigore […] L'articolo Real Madrid-Juventus 1-3, stoccate Buffon-Chiellini: “L’arbitro ha ...

