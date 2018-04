Juve | Allegri indica la via | Ripartiamo da qui | i miei ragazzi commoventi Il

Real Madrid-Juventus - battibecco Allegri-Sergio Ramos : ecco cosa è successo : Real Madrid-Juventus, battibecco Allegri-Sergio Ramos. Continuano le polemiche clamorose dopo la gara di ieri che ha portato all’eliminazione dei bianconeri ai danni dei Blancos. ecco le dichiarazioni del tecnico Allegri a Canale 5: “Dispiace, i ragazzi meritavano almeno i supplementari. Qualificazione decisa dagli episodi e dai giudizi arbitrali. Ho aspettato a fare i cambi in previsione dei 120'. Sfoghiamoci ora e testa al ...

Juve beffata ed eliminata - Allegri : 'Dobbiamo essere più forti' : Roma, 12 apr. , askanews, La Juventus sfiora l'impresa al Santiago Bernabeu. Va in vantaggio 3-0 , 2'e 37'pt Mandzukic, 16'st Matuidi, eguagliando il risultato dell'andata ma alla fine trova la beffa ...

Juventus a testa alta - applausi per la squadra di Allegri : qualificazione compromessa all’andata : Tanta rabbia in casa Juventus per la mancata qualificazione in semifinale, bianconeri a testa alta dopo la grande prestazione sul campo del Real Madrid. Doppietta di Mandzukic e rete di Matuidi per lo 0-3, partita che sembrava indirizzata verso i supplementari, poi il rigore trasformato da Cristiano Ronaldo e qualificazione sfumata sul più bello. Ma la Juventus non ha nulla da recriminare per la partita di oggi, non deve invece più commettere ...

Juve eliminata - Allegri non si rassegna : “rigore anche per noi all’andata” : “Non mi va di giudicare cosa ha fischiato l’arbitro, sono solo dispiaciuto per i ragazzi, per quello che hanno fatto qui e a Torino. Il rigore? E’ la stessa di dinamica di quello su Cuadrado nel finale di partita. Io immaginavo che quell’episodio ci avrebbe precluso la qualificazione. Meritavamo quantomeno i supplementari e avevamo ancora due cambi. Il risultato dell’andata era stato ingannevole, ma adesso pensiamo ...

Real Madrid-Juventus - la colpa non è dell’arbitro ma di Allegri : il tecnico rovina tutto con le scelte assurde dell’andata : Real Madrid-Juventus, si è concluso il ritorno dei quarti di finale di Champions League, beffa nel finale per i bianconeri che avevano accarezzato la possibilità di disputare i tempi supplementari per l’accesso in semifinale. Proteste incredibili dei bianconeri nei minuti finali, atteggiamento vergognoso di dirigenti e calciatori, al termine della partita parole durissime da parte di Buffon. Il mea culpa deve essere della Juventus ed in ...

Juve - Allegri : 'Il rigore? All'andata c'era su Cuadrado - ma l'arbitro si è girato' : Anche Massimiliano Allegri , allenatore della Juventus , ha parlato a Premium Sport dopo l'eliminazione dei bianconeri dalla Champions League per mano del Real Madrid e ha commentato l'episodio del rigore fischiato al 93esimo: ' Perché è stato fischiato ? Non mi va di parlare ...

Real-Juve - Allegri : 'Il rigore c'era anche all'andata su Cuadrado' : 'Non mi va di giudicare cosa ha fischiato l'arbitro, sono solo dispiaciuto per i ragazzi, per quello che hanno fatto qui e a Torino. Il rigore? È la stessa di dinamica di quello su Cuadrado nel finale ...

Juventus - Allegri contro l'arbitro : 'Il rigore di Cuadrado ha deciso la qualificazione' : MADRID - Massimiliano Allegri non ha digerito il rigore dato nel recupero al Real Madrid e attacca l'arbitraggio in riferimento anche alla gara d'andata. 'A me non va di giudicare l'arbitro. Sono ...

Champions - Juve - Allegri : "Il rigore? C'era anche quello su Cuadrado a Torino" : Max Allegri ha l'amarezza dentro. E ai microfoni di Premium non lo nasconde: "Il rigore finale? È successo l'opposto di quanto successo all'andata su Cuadrado , penalty non fischiato al 93', . Mi ...

