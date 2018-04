Junior Tim Cup | festa a Sassuolo

Nuoto - Thomas Ceccon scatenato sui 100m dorso : nuovo record italiano Juniores e settimo al mondo. Il 17enne vola agli Europei : Thomas Ceccon incanta a Riccione dove sono in corso di svolgimento i Campionati Italiani 2018 di Nuoto. Il sorprendente classe 2001, ormai sempre più convincente promessa del nostro movimento, ha siglato un interessante 53.94 sui 100m dorso: si tratta del nuovo primato italiano juniores (ormai demolito il 54.24 di Simone Sabbioni datato 2014) e del settimo crono mondiale stagionale a livello assoluto. Il veneto, grazie al trionfo odierno (ha ...

Pattinaggio artistico - Coupe du Printemps 2018 : Mai Mihara trionfa nel singolo femminile. Ottimo secondo posto per Alessia Tornaghi in categoria Junior : La Patinoire de Kockelscheuer, impianto sportivo nella frazione del Lussemburgo, ha ospitato lo scorso fine settimana la Coupe du Printemps 2018, competizione internazionale di Pattinaggio artistico giunta alla sua settima edizione. Protagonista assoluta della rassegna è stata la nazionale giapponese, decisamente competitiva in tutte le prove. Nel singolo femminile della massima categoria la nipponica Mai Mihara, grazie a un programma libero ...

Pattinaggio di figura - Mondiali Junior 2018 : Anastasia Skoptcova e Kirill Aleshin sul tetto del mondo. Ottima tredicesima posizione per Calderone-Papetti : Proseguono le gare presso l’Armeec Arena di Sofia, teatro dei Campionati Mondiali junior di Pattinaggio artistico; dopo lo short program del singolo femminile, gli atleti della danza sul ghiaccio hanno concluso la penultima giornata di competizioni. La coppia russa formata da Anastasia Skoptcova e Kirill Aleshin ha confermato la prima posizione già ottenuta dopo la short dance pattinando una danza libera molto compatta, impreziosita da ...

Pattinaggio artistico - Lucrezia Beccari pronta per i Mondiali Juniores : “Voglio fare bene - porterò a Sofia il dramma delle vittime della Shoah” : Giovanissima promessa del Pattinaggio di figura italiano, Lucrezia Beccari, pattinatrice classe 2003 tesserata con la società Ice Club di Torino, dopo una stagione ricca di bellissimi risultati coronata con la vittoria ai Campionati Nazionali, si appresta a fare il suo esordio ai Mondiali juniores, previsti nella città di Sofia (Bulgaria) dal 6 all’11 Marzo. La talentuosa atleta azzurra è carica e motivata per il suo esordio nella rassegna ...

Pattinaggio artistico - Sarajevo Open 2018 : ottimo terzo posto per Lucrezia Gennaro. Trionfo di Michela Sacchet in categoria Junior : Questo fine settimana la Olympic Hall J.A Samaranch della capitale della Bosnia-Erzegovina ha ospitato il Sarajevo Open 2018, competizione internazionale di Pattinaggio artistico giunta alla sua quarta edizione. Nel singolo femminile Senior l’atleta azzurra Lucrezia Gennaro si è piazzata in terza posizione, continuando il suo trend positivo dopo la vittoria dell’EduSport Trophy di Bucarest e il quinto posto nella difficilissima gara ...

