: #News #Italiani a ristorante?No,ordino on line - CybFeed : #News #Italiani a ristorante?No,ordino on line - NotizieIN : Italiani a ristorante?No,ordino on line -

Sono saliti a 4,1 milioni gliche ordinano regolarmente cibo a domicilio on,tramite sito web o app.Undici milioni quelli che usano il telefono in maniera costante per farsi portare a casa piatti e pietanze direttamente da ristoranti o pizzerie.Lo afferma un'analisi della Coldiretti-Censis sulla ristorazione digitale. I dati sono stati comunicati in occasione della bocciatura da parte del Tribunale di Torino del ricorso dei rider di Foodora sospesi dopo avere protestato contro le condizioni di lavoro(Di giovedì 12 aprile 2018)