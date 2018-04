Italia - cresce il business del cibo a domicilio : Un sempre maggior numero di Italiani usufruisce dei servizi di cibo a domicilio , confermando che il business è in una solida fase di espansione. E' quanto emerge da uno studio Coldiretti/Censis ...

Musei Italiani - più di 50 milioni visitatori nel 2017. Cresce a Roma : Musei italiani, più di 50 milioni visitatori nel 2017. Cresce a Roma Secondo i dati diffusi dal Centro studi turistici di Firenze e Confesercenti, oltre 20 milioni hanno visto le bellezze della Capitale l'anno scorso. È boom di presenze anche per le città d'arte. Exploit a Matera e Napoli Parole chiave: ...

Un patto per continuare a far crescere l'Italia della cultura : cultura, bellezza e creatività valgono, per economia generata, il 16,7 per cento del Prodotto interno lordo italiano, circa 250 miliardi . Lo afferma il recentissimo report di Assocamerestero e ...

Italia fuori dall'euro e più deficit per crescere : Marco Zanni - europarlamentare vicino a Salvini : ... L'economista e neo-deputato della Lega, Claudio Borghi, propone l'emissione di 'minibot' per iniettare liquidità monetaria nell'economia Italiana, aggirando i limiti fiscali concordati a Bruxelles e ...

Rapporto PMI Mezzogiorno 2018 : il Sud Italia torna a crescere : Un dato comunque incoraggiante e che dimostra che l'economia nel Sud Italia sta pian piano ripartendo. Molto alta la natalità delle imprese: nel solo 2017 ci sono state 35.000 nuove imprese, ma la ...

M5S e Lega continuano a crescere - Pd e Forza Italia crollano nei sondaggi : Secondo l'istituto Demopolis, se si tornasse a votare oggi M5S otterrebbe il 35% dei consensi e la Lega il 20%, mentre Pd e Forza Italia risultano ulteriormente indebolite e in calo rispetto al mese scorso.Continua a leggere

L'Europa su ferro : cresce la domanda di Alta velocità - Italia seconda : ROMA - cresce la voglia di Alta velocità su ferro in Europa e l'Italia è tra i Paesi con la domanda più Alta da parte dei passeggeri, nonostante la rete 'veloce' sia ancora poco sviluppata e inferiore ...

Distretti industriali - 'Italia cresce a tassi tedeschi' : Insomma, nei distreti i margini sono superiori a quelle antecedenti del 2008, mentre nel resto dell'economia il gap è ancora ben visibile. L'Oscar per i Distretti più vivaci e redditizi se lo ...

Cresce il reddito medio degli Italiani - ma il 45% dei contribuenti dichiara meno di 15mila euro : Il reddito medio dei contribuenti italiani è leggermente cresciuto nel 2016, arrivando a 20.940 euro. Rimangono forti disparità tra Nord e Sud. Inoltre il 45% dei contribuenti dichiara meno di 15mila euro. Zero Irpef per 10 milioni di italiani.Continua a leggere

Italia : S&P's - Pil crescerà dell'1 - 5% anche nel 2018 : In linea con il dato relativo il 2017, l'economia Italiana quest'anno crescerà dell'1,5%. A dirlo è l'agenzia di rating Standard & Poor's. L'anno prossimo il dato è invece visto all'1,3%.

Cresce in Italia la mobilità condivisa : Cresce in Italia la sharing mobility: nel triennio 2015-2017, infatti, i principali servizi di mobilità condivisa sono aumentati del 50%. Dal punto di vista territoriale, le Regioni del Sud hanno fatto registrare una crescita più forte della mobilità condivisa con un più 57% nel triennio (31%, invece, al Centro e al Nord) e Milano si conferma il fiore all’occhiello in Italia per sharing mobility. E’ quanto emerge dal Rapporto ...

GPL - cresce in Italia mercato delle auto green a gas. Assogasliquidi : 'Vantaggi per ambiente e costi gestione' : ROMA - Nel 2017 il consumo di Gas di Petrolio Liquefatto , più noto come GPL, in Italia ha raggiunto i 3,4 milioni di tonnellate, di cui 1,7 per autotrazione, valori in linea con il 2016. Sono...