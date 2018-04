ilfattoquotidiano

: Israele e il tiro al palestinese, se siamo leali dobbiamo dire che sta facendo un errore tragico… - Cascavel47 : Israele e il tiro al palestinese, se siamo leali dobbiamo dire che sta facendo un errore tragico… - fraupoy : Limonerò pure stasera? ?? Esco con un filmmaker americano coi capelli rossi. Domani Israele di nuovo, forse. Perché… -

(Di giovedì 12 aprile 2018) Soldati che puntano il fucile, prendono la mira e sparano sui dimostranti. Abbattendoli come birilli. Leggete il racconto delle manifestazioni a Gaza di Piotr Smolar su Le Monde. Lui c’era. Decine di manifestanti uccisi sotto i suoi occhi. Se fosse successo in una qualsiasi parte del mondo, saremmo tutti insorti. E invece questo crimine scivola via perché l’ha compiuto. Come è già successo in altri casi: quando le truppe israeliane assaltano le navi delle ong e uccidono. Quando agenti segreti israeliani compiono raid punitivi in giro per il mondo.alza muri, segrega milioni di persone nei territori occupati razionando acqua ed elettricità alla popolazione. A donne e bambini. E nessuno dice niente. Ma tacere è trae l’amicizia che ci lega al suo popolo (non al suo governo che autorizza azioni tanto atroci). Se...