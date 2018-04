Israele contro l'Iran : 'Non permetteremo il vostro radicamento in Siria' : Com'è abbastanza noto, tra lo stato d'Israele e la Repubblica islamica dell'Iran non vi sono buone relazioni e più volte i contrasti tra i due Paesi hanno rischiato di sfociare in una guerra. Su ciò, c'è da dire che lo stato ebraico considera una forte minaccia l'Iran e il suo progetto di costruzione della bomba atomica, che potrebbe essere utilizzata proprio contro Israele. Dall'altra parte, le stesse autorità dell'Iran considerano lo stato ...

Israele spinge Trump contro Assad : C'è un target militare e uno politico. Quest'ultimo è ancora più importante del primo. Perché nel "mirino" c'è l'uomo della Casa Bianca con la sua vacillante determinazione a uscire dal "pantano" siriano. Israele va all'attacco. Delle forze lealiste di Bashar al-Assad e dei decisivi alleati siriani. Ma la guerra in Siria si sta sempre più trasformandosi in un conflitto internazionalizzato, che rischia di ...

Guerra in Siria - la Russia accusa Israele : «Hanno attaccato la nostra base aerea» Trump contro Assad |Perché deve agire : Il portavoce del ministero della Difesa russo: caccia israeliani sarebbero responsabili dall’attacco sulla base Siriana denominata «base T4». È da lì che gli iraniani muoverebbero i loro droni e le strategie militari degli ayatollah in Siria

Israele - giornalista sionista : 'Stato ebraico è baluardo contro il globalismo' Video : La questione israelo/palestinese è una delle più affrontate nell'ambito dell'opinione pubblica e del mondo della politica occidentale. Generalmente, su tale conflitto vengono diffuse delle narrazioni alquanto ideologiche e 'polarizzanti' sia da parte dei sostenitori che dei critici delle politiche dello stato ebraico. In linea di massima, c'è da dire che i simpatizzanti dello stato israeliano sostengono che Israele combatta una mera lotta ...

Israele - ONG statunitense contro Netanyahu : 'Lo denunceremo' Video : Tra il governo israeliano e diverse organizzazioni non governative non corre buon sangue da molto tempo. Difatti, è risaputo che molte #ong sono fortemente sostenitrici della causa palestinese e tra queste vi è ad esempio Amnesty International, che diversi analisti sostengono sia stata finanziata dalla nota 'Open Society Foundation' di George Soros. Proprio lo stesso finanziere e filantropo statunitense di origine ebraica è considerato come uno ...

Israele - si radicalizza lo scontro tra Netanyahu e Soros : Recentemente il governo israeliano ha deciso di sospendere l'accordo sui migranti fatto con l'ONU. A seguito di tale sospensione, il presidente dello stato ebraico Benjiamin Netanhyau ha sostenuto che la ONG statunitense 'New Israel Fund' e George Soros hanno fatto pressione sul governo ruandese per far fallire tale accordo. La risposta della New Israel Fund non si è fatta attendere e i suoi dirigenti hanno sostenuto di essere pronti ad azioni ...

Onu e Ue - solito coro contro Israele : Le violenze suscitate da Hamas al confine con la Striscia di Gaza "sono state una deliberata provocazione", ma se continueranno, Israele estenderà la sua risposta, per colpire i miliziani di Hamas che vi sono dietro. È l'avvertimento lanciato dal generale Ronen Manelis, portavoce dell'esercito israeliano citato dalla stampa locale, all'indomani degli scontri che hanno provocato la morte di 16 palestinesi e il ferimento di quasi 1.500 persone. ...

Israele - 20mila persone a manifestazione contro espulsione migranti : Più di 20mila israeliani hanno partecipato sabato a Tel Aviv a una manifestazione di protesta contro l'espulsione, decisa dal governo, di migliaia di migranti eritrei e sudanesi entrati illegalmente ...

Israele svela il raid contro il reattore di Assad e mette in guardia l'Iran : Alla fine è il capo di stato maggiore a convincerlo: 'I nostri piloti sono i migliori al mondo, fidati'. Olmert è in contatto con il presidente americano George W Bush. La Casa Bianca è divisa, il ...

Terrorismo - Israele minaccia azioni legali contro Twitter : Il governo israeliano ha minacciato di ricorrere ad "azioni legali" contro Twitter. L'accusa è di aver ripetutamente ignorato la richiesta di rimuovere tutti quei contenuti che, secondo le autorità ...

Gaza - Israele risponde a ordigno contro esercito : raid su Hamas : L'aviazione israeliana ha colpito una postazione militare di Hamas nella zona centrale della Striscia in risposta all'esplosione di un ordigno posizionato vicino la barriera difensiva con Gaza. Lo ...