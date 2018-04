leggioggi

: Ispezioni sul lavoro, nel 2018 più controlli contro il lavoro nero e i caporalati - - LeggiOggi_it : Ispezioni sul lavoro, nel 2018 più controlli contro il lavoro nero e i caporalati - - calkatia : RT @siamonoitv2000: 'Lo scorso anno in #Italia circa 1000 decessi. E nel settore costruzioni quest'anno stiamo registrando un aumento del 5… - Enzo_Iacovino : RT @siamonoitv2000: 'Lo scorso anno in #Italia circa 1000 decessi. E nel settore costruzioni quest'anno stiamo registrando un aumento del 5… -

(Di giovedì 12 aprile 2018) L’Ispettorato Nazionale delha diffuso il documento di programmazione dell’attività di vigilanza per l’anno. Come negli anni passati un’occasione per fornire agli ispettori indicazioni sui settori e le tipologie contrattuali su cui focalizzare i. Si ricorda che l’Ispettorato Nazionale delè stato introdotto dal Dlgs. n. 149/2015 proprio con l’intento di razionalizzare e semplificare l’attività dillo in materia die legislazione sociale. Non a caso l’ente racchiude in un’unica struttura i servizi di vigilanza del Ministero del, dell’Inps e dell’Inail.Stando ai dati forniti dallo stesso Ispettorato nel 2017 (primo anno di attività dell’ente) sono statellate oltre 180 mila aziende. Di queste, il 65% ha presentato irregolarità mentre sono stati 48 mila i lavoratori “in” individuati. Ed è proprio ...