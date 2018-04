Isola dei famosi | la rivincita di Giulia De Lellis | la trombano al reality | lei posa in

Isola dei FAMOSI 2018/ Finale a rischio per Amaurys Perez? Un cambiamento stravolge tutto… : ISOLA dei FAMOSI 2018, anticipazioni. Amaurys Perez nella bufera dopo la dura lite con Jonathan, nel frattempo un cambiamento della Finale stravolge tutti i piani...(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 09:48:00 GMT)

“Lui ce l’ha piccolo in una maniera imbarazzante”. Isola dei Famosi trash : la confessione piccante dell’ex naufraga sul compagno di avventura. Tutti spiazzati davanti all’ennesima ‘perla’ : Anche se arrivata agli sgoccioli, l’Isola dei Famosi regala ancora gossip. A pochi giorni dalla finalissima, che andrà in onda in diretta lunedì 16 aprile 2018, ecco che a Casa Signorini si tirano fuori gli altarini (che fa pure rima). Nell’ultima puntata del format online del direttore della rivista Chi, tra gli ospiti c’erano anche Cecilia Capriotti ed Eva Henger. Le due ex naufraghe hanno fatto delle rivelazioni a dir poco scioccanti ...

Bianca Atzei cotta di Nino Formicola?/"Ci ha provato all'Isola dei Famosi" : rivelazione shock a Casa Signorini : Bianca Atzei cotta di Nino Formicola all'Isola dei Famosi? Scoop a Casa Signorini, Eva Henger svela: "A lei piacciono gli uomini più grandi, lui però..."(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 22:50:00 GMT)

Isola dei famosi : battuta sessista contro la Marcuzzi : Quella di quest'anno è davvero un'Isola dei famosi ricca di colpi di scena, pettegolezzi e scandali. La finale del reality show è oramai vicina, e noi tutti siamo curiosi chi sarà il vincitore dell'edizione 2018. Intanto la puntata della semifinale, andata in onda lunedì 9 aprile, è stata ricca di colpi di scena e battute un po' scomode. L'infelice battuta della Gialappa's band Come ormai tutti saprete, in studio, al fianco della padrona di casa ...

Isola dei Famosi - scandalo fuori onda. Francesca Cipriani e Rosa Perrotta contro Bianca : «La odio - la odio - ora si sa tutto» : L' Isola dei Famosi fa ancora parlare di sè in queste battute finali. A finire al centro dell'attenzione questa volta sono Rosa Perrotta e Francesca Cipriani che, in un fuori onda, avrebbero accusato ...

Isola dei Famosi - furiosa lite tra Jonathan e Amaurys : 'Sei omofobo?' - video : Conti in sospeso tra Amaurys Perez e Jonathan Kashanian al termine della semifinale de L’Isola dei Famosi. Al rientro a Cayo Paloma l’italo cubano si è avvicinato all’ex vincitore del Grande Fratello per chiedergli scusa per quanto detto in palapa nel corso della puntata. “Certe confidenze devono restare tali, io non le avrei mai dette”. Il riferimento è ad una serie di affermazioni fatte da Alessia Mancini all’italo israeliano durante una ...

Paola Di Benedetto parla del lavoro di Francesco Monte dopo l’Isola dei Famosi : Il lavoro di Francesco Monte dopo l’Isola dei Famosi: le dichiarazioni di Paola Di Benedetto a Casa Signorini Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto dopo l’Isola dei Famosi. A rivelarlo la stessa Madre Natura di Ciao Darwin a Casa Signorini. La modella vicentina è contenta di questo […] L'articolo Paola Di Benedetto parla del lavoro di Francesco Monte dopo l’Isola dei Famosi ...

Isola dei Famosi 2018 : Jonathan e Amaurys ai ferri corti : A pochi giorni dal rientro in Italia, lo scontro tra i due naufraghi già protagonisti di un diverbio nella diretta di lunedì scorso.