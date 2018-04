iPhone X e iPhone 8 | Apple ostacola i dispositivi che hanno subito riparazioni in centri

I riparatori temono la stretta di Apple - problemi a iPhone 8 e iPhone X anche con componenti originali - : ... questo macchinario fornito esclusivamente da Apple è stato fornito da Cupertino a 400 centri nel 2017, su un totale di 4.800 in tutto il mondo. Quando la riparazione è effettuata con Horizon la ...

Apple iPhone X continua a 'rubare' clienti a Samsung : Apple iPhone X, recente ed apprezzato top di gamma della società di Cupertino, ha fatto parecchio discutere in merito alle novità circa il design ed il software. I cambiamenti rispetto ai modelli precedenti sono molteplici e, in men che non si dica, iPhone 8 ed 8 Plus sono apparsi decisamente datati. Sarebbe interessante comprendere fino in fondo il parere di consumatori che, ex possessori di smartphone Samsung, hanno poi deciso di abbandonare ...

IL NUOVO iPhone X AVRÀ TRE FOTOCAMERE?/ I rumors in vista della generazione 2019 : quest’anno invece… : Il NUOVO IPHONE X AVRÀ tre FOTOCAMERE? Nel 2019 Apple potrebbe copiare Huawei. Stando ad alcuni rumors circolanti, il NUOVO dispositivo mobile californiano, potrebbe avere tre lenti(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 13:32:00 GMT)

iPhone 2018 : in arrivo 3 nuovi smartphone : Dopo la rivoluzione avviata con iPhone X, in casa Apple si lavora al rinnovamento della gamma iPhone con il lancio …

Se il display non è Apple - l'iPhone 8 va in tilt : Quanto costa far riparare lo smartphone dai centri non autorizzati dal brand? Probabilmente meno rispetto a ciò che comporterebbe rivolgersi agli store ufficiali. I componenti non originali, d’altronde, possiedono in tutto e per tutto medesime caratteristiche e identiche prestazioni rispetto ai gemelli autentici. Apparentemente, almeno. Sennonché, in qualche caso, ricorrere a sostituzioni di parti non certificate potrebbe seriamente ...

Come impedire spegnimento iPhone : impedire lo spegnimento del nostro iPhone si può rivelare molto utile per preservare l’integrità dei nostri dati personali. Immaginiamo ad esempio di perdere il nostro amato smartphone e che un malintenzionato lo ritrovi. Non ci penserà due volte a spegnerlo e a ripristinarlo per poterlo riutilizzare o rivenderlo. Brutta situazione, vero? Fortunatamente per noi, Apple ci mette a disposizione una comoda funzione che ci permette di impedire ...

Sfondi iPhone : migliori app e siti per scaricarli : Siete alla ricerca di Sfondi iPhone e non sapete dove trovarli? Il wallpaper ufficiale vi ha stufati? Di seguito abbiamo riportato i migliori siti e le migliore app per scaricare Sfondi iPhone di ogni genere e categoria, ovviamente tutti gratis e di ottima qualità. I migliori siti per scaricare Sfondi iPhone Poolga Se siete annoiati dai soliti paesaggi come il mare, le colline e così via e cercate qualcosa di diverso allora Poolga fa per voi. ...

Huawei Mate 20 : in pura potenza non ha rivali - stracciati iPhone X ed S9+ : Huawei Mate 20 con il processore Kirin 980 realizza quasi 357.000 punti su AnTuTu, questa almeno dovrebbe essere la configurazione del dispositivo il cui benchmark è apparso sul sito cinese CNMO.com. Dunque, stracciati iPhone X e iPhone 8 (i primi a superare i 200 mila punti) e Galaxy S9 Plus che ha totalizzato 260 mila punti su AnTuTu, il noto benchmark per i dispositivi mobili. Mai nessuno come Huawei Mate 20 Mai nessuno smarthpone, Andorid o ...

Gli iPhone del 2019 come Huawei P20 Pro : tripla fotocamera in vista? : Nel 2019 potremmo assistere alla presentazione di un iPhone munito di tre fotocamere, sulla falsariga di quanto fanno quest'anno da Huawei col suo P20 Pro. Ricordiamo a chi se lo fosse perso che il dispositivo cinese vanta un trittico di sensori sul versante posteriore: uno RGB da 40MP, uno monocromatico da 20MP ed un teleobiettivo da 8 MP (i due obiettivi da 40 e 8MP, combinati insieme, offrono uno zoom ibrido 5X). Stando ad alcune fonti ...

“Non fatelo o addio iPhone”. Panico tra gli utenti dopo le tante segnalazioni di un guasto capace di mandare al manicomio anche il più paziente di noi. A cosa fare attenzione - se volete evitare (grossi) guai : Un aggiornamento che ha portato con sé delle nuove funzionalità ma, tra lo stupore degli utenti che si erano affrettati a scaricarlo, anche dei problemi non da poco che soltanto nelle ultime ore stanno iniziando a venire a galla. Di cosa stiamo parlando? Delle ultime novità sul fronte dei dispositivi Apple, per la precisione con la modifica iOS 11.3 che sta dando non pochi grattacapi ai possessori dell’iPhone 8. Nello specifico, ...

Il nuovo aggiornamento di Apple rompe gli schermi degli iPhone 8 riparati con parti non originali : Il nuovo aggiornamento dei dispositivi Apple, iOS 11.3, porta con sé nuove funzionalità, ma anche qualche problemino per chi possiede un iPhone 8. Sembra infatti che l'aggiornamento "rompa" letteralmente lo schermo di alcuni iPhone 8 riparati con componenti di terze parti, rendendo inutilizzabile il touchscreen. In poche parole, anche mostrando la solita schermata, lo smartphone diventa insensibile al nostro tocco.Un vero e proprio ...

iPhone 8 - l’ultimo aggiornamento blocca gli schermi non originali : (Foto: Maurizio Pesce / Wired) L’ultimo aggiornamento del sistema operativo iOS — quello che qualche giorno fa ha portato il software alla versione 11.3 — sarà ricordato probabilmente come l’update che ha messo una pezza al disastro dei rallentamenti forzati su iPhone, ma il nuovo sistema di gestione della batteria non è l’unica novità che il nuovo iOS porta in dote. Secondo quanto riporta Motherboard, l’aggiornamento ...

Apple iPhone 7 a prezzo sottocosto ad aprile 2018 in un volantino nazionale : Apple iPhone 7 da 32GB a prezzo sottocosto nell’ultimo volantino nazionale di Carrefour: ecco quanto lo pagate e quando sarà disponibile l’offerta.Non capita spesso approfittare di un eventuale offerta a prezzo sottocosto su un dispositivo Apple: oggi vi segnaliamo che a partire dal 11 aprile 2018 (e fino al 20 dello stesso mese) sarà possibile acquistare l’iPhone 7 da 32GB nell’ultimo volantino nazionale ...

Apple iPhone 7 a prezzo sottocosto ad aprile 2018 in un volantino nazionale : Apple iPhone 7 da 32GB a prezzo sottocosto nell’ultimo volantino nazionale di Carrefour: ecco quanto lo pagate e quando sarà disponibile l’offerta.Non capita spesso approfittare di un eventuale offerta a prezzo sottocosto su un dispositivo Apple: oggi vi segnaliamo che a partire dal 11 aprile 2018 (e fino al 20 dello stesso mese) sarà possibile acquistare l’iPhone 7 da 32GB nell’ultimo volantino nazionale Carrefour.Continue reading Apple iPhone ...