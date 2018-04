Io e te come sorelle | il ricordo della cugina di Giada

Giada De Filippo - il ricordo della cugina : "Io e te come sorelle : il nostro non sarà mai un addio" : Io e te. È questo il titolo del post su Facebook scritto da Luana De Filippo, cugina di Giada, la ragazza che si è tolta la vita all'Università di Napoli. La giovane aveva dato appuntamento ai suoi parenti per la laurea. Laurea che non era mai stata conseguita.Così diverse eppure così tanto unite. Era un rapporto strano il nostro, diverso. Talmente particolare che neanche gli altri riuscivano a capirci e ci ...

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker come sorelle e altre storie : Torna l’appuntamento con le storie più lette della settimana appena trascorsa. Gli ultimi sette giorni sono stati segnati dalla morte di Fabrizio Frizzi, scomparso nella notte tra domenica e lunedi a soli 60 anni per un’emorragia cerebrale. Dall’addio dei colleghi che hanno lavorato con lui, a quello di chi gli è stato più vicino, come Giancarlo Magalli e Carlo Conti, fino a quello dell’ex moglie Rita Dalla Chiesa, tra le ...

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti : shopping e confidenze - come sorelle : Entrano e escono dai negozi bisbigliando, poi si guardano e sorridono. L’intesa tra Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, a spasso per boutique nel centro di Milano, le fa quasi sembrare sorelle. Una complicità che da sempre caratterizza il rapporto tra la presentatrice svizzera, 41 anni, e la sua primogenita, nata nel 1996 dall’amore con Eros Ramazzotti. La mamma con cappotto nero, pantalone grigio e stivaletto col tacco, e la figlia in jeans ...

Idee tatuaggi sorelle. Il tattoo come segno indelebile del vostro legame : come ben sapete anche il mondo del tatuaggio è soggetto alle mode, e ci sono degli stili che sono più attuali di altri. In questi ultimi anni infatti, il tatuaggio è diventato sempre più grafico, ...