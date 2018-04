Intesa e Poste grandi alleate per i prodotti allo sportello

Poste sigla accordo con Intesa Sp : Poste Italiane e Intesa Sanpaolo hanno firmato un accordo quadro triennale per la distribuzione di prodotti e servizi dei due gruppi attraverso una serie di successivi accordi attuativi e non ...

Accordo Poste - Intesa Sanpaolo - mutui agli sportelli e bollettini in banca : MILANO - Partnership tra Poste Italiane e Intesa Sanpaolo . le due società hanno firmato un Accordo quadro triennale per la distribuzione di specifici prodotti e servizi dei due gruppi attraverso una ...

Anima Holding sotto pressione dopo accordo Poste - Intesa Sanpaolo : Teleborsa, - Giornata "no" per il titolo Anima Holding a Piazza Affari , -3,87%, per via dell'accordo di distribuzione siglato tra Poste Italiane e Intesa Sanpaolo che potrebbe ridurre l'effetto dell'...