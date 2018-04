Intervista – Suor Cristina | «Così la fede mi ha aiutata a ricercare il valore delle

domanipress

(Di giovedì 12 aprile 2018) Sono passati quattro anni da quando la seconda edizione del talent show “The Voice of Italy” fu scossa da un talento inaspettato che di lì a poco avrebbe scritto una pagina di storia della musica italiana: quello diScuccia alias “” laa orsolina divenuta celebre per aver interpretato in chiave religiosa i testi di Alice Keys e Madonna, solo per citarne alcuni. Oggi vestita di un nuovo sound e di nuovi colori laa record mondiale di visualizzazioni su Youtube ritorna con un nuovo capitolo musicale prodotto da Elvezio Fortunato edito da Universal Music intitolato “Felice” un inno alla vita che scavalca le mura del conventoe della Sacra Famiglia per raggiungere sopratutto i più giovani vestendosi di pop per cantare l’amore: quello vero universalmente devoto verso la vetta più alta. Noi di Domanipress ...