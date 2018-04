Inter Rafinha vuole restare all' Inter | ma ci sono due squadre sul brasiliano

Inter - Rafinha : "Credo alla Champions dal primo giorno" : Il brasiliano convinto delle possibilità nerazzurre di qualificazione in Champions, e sul prossimo anno dice che…

Inter - senti Rafinha : 'Ho scelto subito di venire qui - adesso voglio rimanere' : 'voglio L'Inter' - Dopo le parole del direttore sportivo nerazzurro, Piero Ausilio, domenica scorsa , 'faremo di tutto per riscattare lui e Cancelo', , oggi a Premium Sport ha parlato lo stesso ...

Inter mai più senza Rafinha - ecco cosa serve per riscattarlo dal Barcellona : Sempre secondo il Corriere dello Sport , si tratta comunque di un'operazione molto complessa, anche se il desiderio del giocatore è quello di restare a Milano e il Barcellona non ha chiuso la porta ...

Inter - Spalletti : 'Non ci è girata bene. Rafinha in panchina? Era stanco già mercoledì' : Una grande occasione persa: l'Inter esce dall'Olimpico di Torino con le ossa rotte. Finisce 1-0 per i granata l'anticipo di mezzogiorno di Serie A, grazie alla rete segnata nel primo tempo dall'ex ...

Calciomercato Inter - Ausilio : «Vogliamo costruire il futuro su Rafinha e Cancelo» : TORINO - Il direttore sportivo dell' Inter , Piero Ausilio è Intervenuto ai microfondi di "Serie A Live", in onda su Premium: "Riscatti di Rafinha e Cancelo ? Non faccio percentuali. Comunque, fino al ...

Ausilio : “su Rafinha e Cancelo vorremmo costruire futuro Inter” : “I riscatti di Rafinha e Cancelo? Non faccio percentuali e comunque fino al 20 maggio non si parla di mercato, è un patto che abbiamo nello spogliatoio. Posso comunque dire che sono due giocatori importanti, su cui cercheremo di costruire il futuro: ci sono due riscatti consistenti, ma affronteremo la questione più avanti”. Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio si esprime così sui possibili riscatti di Rafinha e ...

Inter - Auslio fa tremare i tifosi : 'Cancelo e Rafinha? Ecco cosa dico' : Nel pre-partita della gara contro il Torino, il ds nerazzurro si è presentato ai microfoni di Premium Sport, affrontando i casi caldi relativi a Cancelo e Rafinha, calciatori che potrebbero essere ...

Inter - la Champions per riscattare Rafinha e Cancelo : Inter, la Champions per riscattare Rafinha e Cancelo In casa Inter si preannuncia un finale di stagione molto caldo. Il piazzamento in campionato, infatti, potrebbe essere decisivo anche per i piani del club sul mercato. La qualificazione alla Champions sarà cruciale non solo per gli innesti di Lautaro Martinez, De Vrij e Asamoah, ma anche […]

Inter - la strategia per tenere Rafinha e Cancelo : Leggi l'articolo completo sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola Uefa, Inter e Milan attese a Nyon

Spalletti cambia l'Inter : dal compasso di Borja Valero al pennello di Rafinha : l'Inter di oggi è diversa da quella di inizio stagione, anche negli uomini. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport , che spiega come l'innesto di Rafinha abbia inciso sul gioco della squadra guidata da Luciano Spalletti. 'Spalletti ha riposto nella scrivania il compasso di Borja Valero, utile all'inizio per ...

L'Inter aspetta il Barcellona per Rafinha e sfida la Juve per Pellegrini : SÌ A Pellegrini - Spalletti ha peró le idee chiare su come impostare la prossima estate di mercato e secondo la Gazzetta dello Sport sta spingendo con insistenza affinché L'Inter si inserisca nella ...

Rafinha e Brozovic hanno cambiato l'Inter : le loro pagelle sugli sportivi : Anche ieri il croato e il brasiliano sono stati protagonisti di un ottimo derby, come testimoniano le pagelle che Calciomercato.com , Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport. CM.Com - Brozovic 6,...

Milan-Inter - probabili formazioni e ultimissime : riecco Montolivo. Cutrone e Rafinha dal 1' : Milan-Inter, probabili formazioni E ultimissime- Tutto pronto per il calcio d’inizio del derby di Milano. San Siro sold out nonostante l’insolito orario del match. Si partirà alle 18.30. Rossoneri in campo con il 4-3-3, con Calabria titolare sulla corsia di destra. Gattuso, considerata la squalifica di Biglia, si affiderà a Montolivo come play maker di […] L'articolo Milan-Inter, probabili formazioni e ultimissime: riecco ...