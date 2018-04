Inter e Valencia cercano l' accordo per il riscatto di Cancelo | ma Mendes parla con lo

Inter - arriva il sorprendente rifiuto del Valencia alla richiesta dei nerazzurri Video : C'è grande delusione in casa #Inter dopo la sconfitta subita ai danni del Torino [Video] per 1-0, che non solo ha negato il sorpasso alla Roma al terzo posto, ma ha anche portato la squadra di Luciano Spalletti al quinto posto, superata dalla Lazio, vincente alla Dacia Arena contro l'Udinese. Ora la classifica dice che Lazio e Roma sono terza e quarta in classifica a 60 punti e, a re, c'è l'Inter al quinto posto a 59 punti. Il rammarico aumenta ...

Inter - senza Cancelo spunta un altro sorprendente scambio con il Valencia Video : In casa #Inter tiene banco il caso Joao #Cancelo. Il giocatore ha conquistato tutti con ottime prestazioni sin dal suo ingresso in pianta stabile in prima squadra, avvenuto a dicembre. Fino ad allora il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, aveva preferito puntare su Danilo D'Ambrosio come laterale destro, per poi spostarlo a sinistra con l'inserimento del laterale portoghese. A gennaio il giocatore aveva espresso il proprio malumore visto lo ...

Inter - Cancelo e Kondogbia : riscatti complicati con il Valencia : Va dunque riscattato, però 35 milioni , da versare al Valencia entro il 30 maggio, non sono pochi per un club al quale Suning ha per ora imposto la politica dell'autofinanziamento totale. Inter-Milan,...

Inter - Kondogbia/ “Nerazzurri società caotica - pagherei io i 25 milioni per restare a Valencia” : Inter, parla Kondogbia: “Nerazzurri società caotica, pagherei io i 25 milioni per restare a Valencia”. Il centrocampista di proprietà dei nerazzurri ha parlato della sua vecchia squadra(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 11:50:00 GMT)

Kondogbia in tackle sull’Inter : “un caos - ecco qual è il problema. Voglio rimanere a Valencia” : In estate ha lasciato l’Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il Valencia è diventata sua nuova casa e proprio in Spagna Kondogbia è rinato. Marcelino gli ha dato fiducia e ora il francese spera di rimanere in Liga per molti anni. Intervistato dai microfoni di ‘Cadena Cer’, l’ex Monaco ha dichiarato: “Qui sono felice. Pagherei i 25 milioni necessari per il mio cartellino. Io e Marcelino ...

Kondogbia in tackle sull’Inter : “Era un caos - ecco qual è il problema. Voglio rimanere a Valencia” : In estate ha lasciato l’Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il Valencia è diventata sua nuova casa e proprio in Spagna Kondogbia è rinato. Marcelino gli ha dato fiducia e ora il francese spera di rimanere in Liga per molti anni. Intervistato dai microfoni di ‘Cadena Cer’, l’ex Monaco ha dichiarato: “Qui sono felice. Pagherei i 25 milioni necessari per il mio cartellino. Io e Marcelino ...

Kondogbia : 'Inter - che caos! Valencia - io pagherei i 25 milioni per il riscatto' : Valencia , Spagna, - Da tanti anni il Valencia cercava un centrocampista così. Dai tempi di Albelda, dicono i media spagnoli, innamorati di Geoffrey Kondogbia , tutt'altro giocatore rispetto a quello ...

Calciomercato Inter - Kondogbia : 'Pagherei 25 mln per riscattarmi e restare a Valencia' : Due stagioni altalenanti, fatte di alti , pochi, e bassi , tanti, , all'Inter. Un'esperienza conclusasi in estati con il prestito al Valencia , per Geoffrey Kondogbia . Dopo il Siviglia , ecco una ...