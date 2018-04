Inter | Cancelo nuovo Maicon | ma il suo futuro potrebbe dipendere da

Calciomercato Inter - Ausilio : «Vogliamo costruire il futuro su Rafinha e Cancelo» : TORINO - Il direttore sportivo dell' Inter , Piero Ausilio è Intervenuto ai microfondi di "Serie A Live", in onda su Premium: "Riscatti di Rafinha e Cancelo ? Non faccio percentuali. Comunque, fino al ...

Ausilio : “su Rafinha e Cancelo vorremmo costruire futuro Inter” : “I riscatti di Rafinha e Cancelo? Non faccio percentuali e comunque fino al 20 maggio non si parla di mercato, è un patto che abbiamo nello spogliatoio. Posso comunque dire che sono due giocatori importanti, su cui cercheremo di costruire il futuro: ci sono due riscatti consistenti, ma affronteremo la questione più avanti”. Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio si esprime così sui possibili riscatti di Rafinha e ...

Inter - Auslio fa tremare i tifosi : 'Cancelo e Rafinha? Ecco cosa dico' : Nel pre-partita della gara contro il Torino, il ds nerazzurro si è presentato ai microfoni di Premium Sport, affrontando i casi caldi relativi a Cancelo e Rafinha, calciatori che potrebbero essere ...

Inter - la Champions per riscattare Rafinha e Cancelo : Inter, la Champions per riscattare Rafinha e Cancelo In casa Inter si preannuncia un finale di stagione molto caldo. Il piazzamento in campionato, infatti, potrebbe essere decisivo anche per i piani del club sul mercato. La qualificazione alla Champions sarà cruciale non solo per gli innesti di Lautaro Martinez, De Vrij e Asamoah, ma anche […]

Inter - la strategia per tenere Rafinha e Cancelo : Leggi l'articolo completo sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola Uefa, Inter e Milan attese a Nyon

Inter - senza Cancelo spunta un altro sorprendente scambio con il Valencia Video : In casa #Inter tiene banco il caso Joao #Cancelo. Il giocatore ha conquistato tutti con ottime prestazioni sin dal suo ingresso in pianta stabile in prima squadra, avvenuto a dicembre. Fino ad allora il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, aveva preferito puntare su Danilo D'Ambrosio come laterale destro, per poi spostarlo a sinistra con l'inserimento del laterale portoghese. A gennaio il giocatore aveva espresso il proprio malumore visto lo ...

Inter - una difesa da record. Cancelo da riscattare. E con De Vrij e Asamoah... : Nemmeno Julio Cesar, Maicon, Lucio, Samuel e Chivu, protetti da Zanetti e Cambiasso, avevano fatto tanto. Cinque gare consecutive di A senza incassare gol: non succedeva, all'Inter, dall'agosto 2005. ...

Adani : 'Inter - con Cancelo fai un peccato mortale' : Daniele Adani , in sede di telecronaca per Sky Sport , ha parlato così di Joao Cancelo dopo il derby pareggiato da Inter e Milan: 'Se l'Inter non riscattasse Cancelo, commetterebbe un peccato mortale. Questo è un giocatore di alto livello', le sue ...

Inter - problema Cancelo : trovato il sostituto? Video : L'Inter continua a muoversi sul mercato [Video], nonostante l'attenzione del tecnico, Luciano Spalletti, e della squadra sia completamente dedicata al campo visto il derby contro il Milan che si giochera' domani, alle ore 18:30. La societa' nerazzurra ha gia' definito tre colpi in vista del prossimo anno, ponendo le basi per rinnovare la rosa a disposizione dell'ex allenatore della Roma gia' all'inizio del ritiro ad Appiano Gentile. Il primo ...

L'Olanda travolge il Portogallo di Ronaldo. Espulso l'Interista Cancelo : TORINO - Ko pesante per il Portogallo di Cristiano Ronaldo in amichevole. A Ginevra i campioni d'Europa cadono 3-0 sotto i colpi di una sorprendente Olanda , schierata da Ronald Koeman con un 5-3-2 ...

Inter - Cancelo e Kondogbia : riscatti complicati con il Valencia : Va dunque riscattato, però 35 milioni , da versare al Valencia entro il 30 maggio, non sono pochi per un club al quale Suning ha per ora imposto la politica dell'autofinanziamento totale. Inter-Milan,...

Inter - Varela l'alternativa a Cancelo : Come scrive ogg i La Gazzetta dello Sport lo stesso club spagnolo è infatti costretto a fare qualche attento conto in casa di questi tempi. A parte le questioni fair play finanziario o altro, a ...

Inter - Nazionali : Candreva e Perisic titolari - Cancelo con Cristiano Ronaldo Video : I maggiori Campionati di calcio si sono fermati in questa settimana per dare spazio alle Nazionali. Di to i nerazzurri che scenderanno in campo oggi e domani nelle prestigiose sfide amichevoli che precedono i Mondiali 2018, che andranno in scena in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. João Cancelo titolare con Cristiano Ronaldo Portogallo-Egitto si affronteranno questa sera alle ore 20.45 al Letzigrund Stadion di Zurigo. Ecco le probabili ...

Inter - Nazionali : Candreva e Perisic titolari - Cancelo con Cristiano Ronaldo : I maggiori Campionati di calcio si sono fermati in questa settimana per dare spazio alle Nazionali. Di seguito i nerazzurri che scenderanno in campo oggi e domani nelle prestigiose sfide amichevoli che precedono i Mondiali 2018, che andranno in scena in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. João Cancelo titolare con Cristiano Ronaldo Portogallo-Egitto si affronteranno questa sera alle ore 20.45 al Letzigrund Stadion di Zurigo. Ecco le probabili ...