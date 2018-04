Inter | arrivano due cessioni inaspettate per sistemare il bilancio?

Amici 17 - al serale arrivano le Commissioni (Interna ed Esterna) : Amici 2018 - serale Fuori la giuria, dentro le Commissioni. E’ questa la novità principale dell’edizione ai nastri di partenza del serale di Amici. Gli indizi, d’altro canto, ve li avevamo forniti annunciando la ‘dipartita’ della triade giudicante: Scuola, Dicotomia, Moltiplicazione. Proprio come a scuola, per l’esame di maturità, il talent show di Maria De Filippi avrà due Commissioni (dicotomia): quella ...

Sul tavolo della Commissione europea arrivano misure per tassare i big di Internet - Google incluso : Ci sono delle proposte al vaglio della Commissione europea per arginare l'abitudine dei big di internet a spostare i guadagni maturati in un paese nei "paradisi fiscali" L'articolo Sul tavolo della Commissione europea arrivano misure per tassare i big di internet, Google incluso proviene da TuttoAndroid.

Pro Evolution Soccer 2018 : novità - arrivano le leggende di Milan e Inter Video : In queste ore, per via dell’avvicinarsi del Derby della Madonnina, in programma domenica 4 marzo, la Konami Digital Entertainment, ovvero una delle più popolari case di progettazione e sviluppo di giochi, fondata nel 1969, ha deciso di omaggiare [Video] #Milan e #Inter introducendo nelle opzioni del videgioco Pro Evolution Soccer, le leggende delle due squadre che hanno la loro base proprio a Milano. Le leggende del Milan Fra le leggende del ...

Il rito delle grandi uscite rallenta - ma arrivano documentari Interessanti : Il rito delle grandi uscite cinematografiche rallenta un po', ma è un periodo interessante per la distribuzione dei documentari. Questa settimana ne arrivano tre: Visages, villages di Agnès Varda e JR,...

L’app Salva una vita insegna come Intervenire mentre arrivano i soccorsi : Salva una vita è un'applicazione che permette di fornire un primo soccorso in caso di emergenza medica, in modo da sapere cosa fare nelle varie situazioni, senza rischiare di compiere manovre che possono provocare effetti negativi. L'app mette a disposizione video e immagini sulle tecniche di primo soccorso, numeri utili e un quiz per mettere alla prova la capacità di intervenire correttamente, in attesa del personale sanitario di ...

Fifa 18 WInter Upgrades : tutto quello che devi sapere sui Ratings Refresh : arrivano gli upgrades della BUNDESLIGA! : Oltre ai trasferimenti del calciomercato invernale c’è un altro aggiornamento che EA Sports in genere rilascia durante i primi mesi del nuovo anno: a febbraio infatti sarà il momento dei Winter upgrades o, come sono stati ribattezzati lo scorso anno, dei Ratings Refresh! Winter upgrades Bundesliga Ecco alcuni degli upgrades della BUNDESLIGA! SBC “Aggiornamento Bundesliga” […] Leggi l'articolo ...

Giochi PS4 Gratis Arrivano Su Internet! : Con l’arrivo del Jailbreak per la PS4, iniziano ad arrivare su internet i Giochi PS4 da scaricare Gratis. Ecco dove i pirati trovano i Giochi PS4 Gratis da scaricare e usare con il Jailbreak Giochi PS4 Gratis su internet Nella giornata di ieri ti abbiamo segnalato la disponibilità del Jailbreak per il Firmware 4.55 della PS4: Rilasciato […]

“Adesso parlo io”. Isola - scontro Terlizzi-Warwick : Interviene la moglie di Franco. A dare voce alla signora è Barbara D’Urso - le sue parole arrivano dritte al cuore del pubblico e svelano anche un aspetto inedito della vicenda : della serie: nessuno tocchi mio marito. E poco conta se lui è un vip ed è in balia dell’Isola dei famosi. Ecco, quando si tira in ballo la persona che si ama, è bene scendere in campo per difenderla. A tutti i costi e con ogni mezzo, anche un lettera a Barbara D’Urso. In attesa del confronto all’Isola dei Famosi tra Craig Warwick e Franco Terlizzi, la moglie dell’ex pugile ha scritto una lettera a Barbarella, letta poi a ...

Marco Boni/ Ci si Interroga sulla scomparsa del 16enne di Riva del Garda : arrivano segnalazioni (Quarto Grado) : Marco Boni, ci si interroga sulla scomparsa del ragazzo sedicenne di Riva del Garda. Continuano ad arRivare segnalazioni. Se ne parla stasera su Rete 4. (Quarto Grado)(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 04:38:00 GMT)

Inter - infortunio Icardi e Perisic : non arrivano buone notizie per Spalletti : Inter, infortunio Icardi e Perisic – Dopo un periodo veramente negativo l’Inter è tornata al successo, vittoria nella gara di campionato contro il Bologna ed adesso la squadra di Spalletti si prepara per la partita contro il Genoa di Ballardini. Nel frattempo non arrivano buone notizie sul fronte infortuni, Icardi e Perisic non si sono allenati in gruppo e sono in dubbio per la prossima partita dei nerazzurri. L’attaccante ...

Inter - arrivano ulteriori conferme : Spalletti testa il cambio di modulo - due i “sacrificati” eccellenti! : 1/15 ...

WhatsApp - festa per gli utenti - arrivano due nuove funzioni davvero Interessanti Video : Il mese di gennaio è stato molto importante per quanto riguarda i sistemi di messaggistica istantanea: dopo le interessanti novita' promosse da #Telegram e Messenger nel 2017, su tutte la possibilita' di registrare i messaggi vocali senza tener premuto l'icona del microfono e il lancio della nota Video, anche #WhatsApp sta cercando di recuperare un po' di terreno dato l'incremento di iscritti dell'applicazione con l'icona blu. Le novita' più ...

A Milano doppio appuntamento con l’hip hop Internazionale arrivano i $uicideboy$ ed i Bones : doppio appuntamento con l’hip hop internazionale live assolutamente da non perdere ai Magazzini Generali di Via Pietrasanta 16 a Milano. Il 6 Febbraio sbarcano in Italia i $uicideboy$, mentre il 27 Febbraio grandi protagonisti saranno i Bones. Un mese strepitoso per il capoluogo lombardo che diventa così capitale dell’hip hop americano. I due fenomeni del rap d’oltreoceano arrivano finalmente in Italia per conquistare il grande pubblico, ...

La iena aggredita dopo l'Intervista al parroco - arrivano le dimissioni del religioso : L'aggressione di qualche giorno fa ai danni della iena Valeria Castellano e della sua operatrice Giulia Mascaro ha alzato un enorme polverone nella comunità di San Vincenzo La Costa, in provincia di Cosenza. Nel tentativo...