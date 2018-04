Intelligenza Artificiale nella Sanità del futuro | tavola rotonda all’Università degli

Logotel : umani - robot e Intelligenza Artificiale su Weconomy 12 : Ogni giorno che passa, viviamo in un mondo sempre più automatizzato. Che siano i robot che puliscono casa nostra, gli assistenti vocali che ci ricordano gli appuntamenti della giornata o i navigatori ...

Logotel : umani - robot e Intelligenza Artificiale su Weconomy 12 (2) : (AdnKronos) – Nell’immaginario collettivo le speranze e i timori legati a queste innovazioni sono diversi e vanno da scenari dominati da una devastante disoccupazione di massa a scenari caratterizzati da una proficua distruzione creativa.Gli interventi degli oltre 20 autori ed esperti intervistati del Quaderno robot ‘ l’automazione è collaborativa sembrano comunque convergere sull’idea che “ci sarà sempre una ...

Logotel : umani - robot e Intelligenza Artificiale su Weconomy 12 (3) : (AdnKronos) – Cristina Favini, strategist, manager of design di Logotel e responsabile del progetto Weconomy, ricorda come ci sia la necessità “di tornare a farci delle domande scomode per capire in profondità gli impatti e la posizione da prendere in merito a queste nuove tecnologie, per capire cosa le macchine possono fare o, meglio ancora, non fare. Perché quello che non fanno esalta il nostro modo di essere persone. Invece di ...

Logotel : umani - robot e Intelligenza Artificiale su Weconomy 12 : Milano, 11 apr. (AdnKronos) – Dalle auto che si guidano da sole ai cellulari che rispondono alle nostre domande, le nuove tecnologie stanno trasformando radicalmente la nostra vita quotidiana, così come il panorama sociale, lavorativo e collaborativo. Gli oltre 20 autori ed esperti intervistati si confrontano su questo tema con punti di vista diversi tutti contenuti nel quaderno Weconomy #12 ‘robot ‘ L’automazione è ...

La Cina punta su SenseTime - l’Intelligenza Artificiale da 600 milioni di dollari : La startup cinese #SenseTime è diventata oramai la più grande azienda cinese di piattaforme fornitore di algoritmi AI artificial intelligence. Finora nota solo agli addetti ai lavori, si lancia sul mercato e gli investitori non si sono lasciati scappare l’occasione, si parla di 600 milioni di dollari investiti nella societa' nata nel 2014 che, secondo il Financial Times, si occupa di riconoscimento facciale, deep learning e guida autonoma. La ...

La Cina punta su SenseTime - l’Intelligenza Artificiale da 600 milioni di dollari : La startup cinese SenseTime è diventata oramai la più grande azienda cinese di piattaforme fornitore di algoritmi AI (artificial intelligence). Finora nota solo agli addetti ai lavori, si lancia sul mercato e gli investitori non si sono lasciati scappare l’occasione, si parla di 600 milioni di dollari investiti nella società nata nel 2014 che, secondo il Financial Times, si occupa di riconoscimento facciale, deep learning e guida autonoma. La ...

Intelligenza Artificiale - l’Ue non vuole restare indietro e investe due miliardi entro il 2019 : Il mondo corre rapido sul terreno dell’Intelligenza artificiale. Cina, Stati Uniti e Giappone fanno passi da gigante. L’Europa è alle loro spalle, frenata dall’assenza di una vera strategia comune che le impedisce di superare gli altri giganti o di mettersi alla pari. Ma il 2018 potrebbe essere l’anno della svolta: ieri 25 governi hanno lanciato l’...

DOCOMO Digital punta su Intelligenza Artificiale e Machine Learning e investe £4 - 000 - 000 in Arkera : Grazie all'ampia esperienza finanziaria e all'Intelligenza Artificiale, l'app Arkera collega gli eventi del mondo reale direttamente ai prodotti di investimento, incrementando i volumi di trading. Il ...

Ue investe sull'Intelligenza Artificiale : maxi piano il 25 aprile : ... operazioni di diffusione culturale e di collaborazione con Usa e Giappone, e anche il primo codice etico del mondo Ricevi aggiornamenti su Unione Europea Lasciaci la tua e-mail:

Human+Machine - la guida al successo nell'era dell'Intelligenza Artificiale : La vera forza dell'IA - spiegano i due autori Paul Daugherty e Jim Wilson, esperti di intelligenza Artificiale per Accenture - è quella di ripensare il...

Intelligenza Artificiale - Elon Musk : “Sarà un dittatore immortale e la più grande minaccia esistenziale dell’umanità” : Immaginate il leader mondiale che meno preferite e poi immaginate che non sia una persona, ma una rete di milioni di computer in tutto il mondo. Questo “dittatore digitale” ha accesso immediato a qualsiasi informazione registrata su ogni persona che sia mai vissuta. Può realizzare milioni di calcoli in una frazione di secondo, controllare l’economia e i sistemi di difesa del mondo in autonomia e non morirà mai. Questo è il ritratto di un ...

L'Intelligenza Artificiale scongiurerà la stagnazione secolare? : La finanziarizzazione dell'economia I governi che hanno difficoltà ad agire in modo efficace nei confronti di player senza più patria né regole, hanno armi spuntate anche di fronte al predominio ...

Intelligenza Artificiale tra umanoidi e riproduzione del cyber-Io : Da millenni l'uomo cerca di esorcizzare il sonno della morte mitigando il terrore della fine terrena. I primi tentativi risalgono all'antico Egitto con i suoi riti funerari e le maestose piramidi. Nei secoli, quasi come una pellicola cinematografica, si sono succeduti miti e leggende con l'intento di addolcire il sonno della morte. Oggi, ingegneria bio-medica e robotica consentono di realizzare androidi dotati di Intelligenza artificiale, ...

Elon Musk teme un 'dittatore immortale' nato dall'Intelligenza artificiale : Elon Musk ce l'ha (di nuovo) con l'intelligenza artificiale. E usa (di nuovo) toni non certo rassicuranti. Intervistato per un documentario girato da Chris Paine, il fondatore di Tesla ha affermato che “l'intelligenza artificiale può diventare un dittatore immortale” dal quale “non sarà possibile scappare”. Se non altro perché, a differenza dei despoti umani, l'AI non invecchia e ...