India | una forte tempesta fa crollare due minareti del Taj Mahal

Indiana Jones - ultimo film con Harrison Ford e poi Steven Spielberg farà recitare una donna : Non sono ancora inziate le riprese del prossimo film della mitica saga di Indiana Jones e già si parla di chi interpreterà il ruolo del professore e archeologo dopo l’insostituibile Harrison Ford. Una donna probabilmente. Parola di Steven Spielberg, che durante un’intervista con The Sun per lanciare il nuovo film Ready Player One, già campione di incassi. L’ultimo capitolo dei Predatori dell’Arca perduta con Ford, atteso da ...

Acronis e Sahara Force India annunciano una partnership tecnologica ufficiale per la protezione dei dati : Acronis fornirà protezione completa dei dati e difesa dai ransomware basata su intelligenza artificiale per l’infrastruttura IT ibrida della scuderia, sia in stabilimento che in gara. Acronis, leader mondiale nella protezione e archiviazione dati su cloud ibrido, ha annunciato oggi la nascita di una partnership tecnologica ufficiale per la protezione dei dati con la scuderia di Formula 1 Sahara Force India. Acronis fornirà soluzioni di ...

Riso porta 'Una famiglia' in India : NEW DELHI, 2 APR - In India per proporre il suo 'Una famiglia' nell'ambito dell'Habitat International Film Festival di New Delhi, Sebastiano Riso credeva ad un viaggio di routine, "simile a quelli che ...

39 cittadini Indiani rapiti dall’ISIS nel 2014 sono stati trovati morti in una fossa comune a Baghdad - in Iraq : L’India ha confermato che i corpi di 39 cittadini indiani che erano stati rapiti dallo Stato Islamico in Iraq nel 2014 sono stati trovati in una fossa comune. Il ministro degli Esteri Sushma Swaraj ha detto che è stato fatto un The post 39 cittadini indiani rapiti dall’ISIS nel 2014 sono stati trovati morti in una fossa comune a Baghdad, in Iraq appeared first on Il Post.

WTA IndiaN WELLS - Osaka - una prima volta da sogno : La giapponese domina 6-3 6-2 Daria Kasatkina , che perde la terza delle quattro finali WTA giocate finora, e salirà al numero 22 del mondo la prossima settimana. A 20 anni e 135 giorni, Osaka diventa ...

India - violenta una bimba di un anno mentre la mamma è impegnata in faccende domestiche : Ennesimo episodio di violenza in India. In due quartieri di New Delhi due bambine, di uno e dodici anni, sono state violentate. In entrambi i casi i responsabili sono stati arrestati.Continua a leggere

L’enorme toro sorprende l’ignara passante : ecco la scena incredibile ripresa in una strada Indiana : India, le telecamere di sicurezza di un negozio della città di Bharuch filmano un toro che si aggira indisturbato per strada. Una donna che sta passeggiando noncurante del pericolo, non si accorge del sopraggiungere del grosso animale. In pochi istanti il toro urta contro un motorino, carica la malcapitata e la scaraventa in aria con violenza. Secondo le autorità locali la donna subito soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale non è in ...

Tennis - WTA Indian Wells 2018 : i risultati di venerdì 9 marzo. Halep ok - Kvitova vince una maratona - subito fuori Muguruza : Esordio per molte big ad Indian Wells, primo torneo Wta Premier Mandatory della stagione. La numero uno al mondo Simona Halep si qualifica per il terzo turno dopo aver sconfitto in due set la ceca Kristyna Pliskova, numero 77 del ranking, con un doppio 6-4. subito fuori, invece, Garbine Muguruza, testa di serie numero tre, che viene sconfitta in maniera sorprendente dalla statunitense Sachia Vickery, numero 100 e proveniente dalle ...

Tennis - WTA Indian Wells : il tabellone femminile. Serena Williams può sorridere - esordio in salita per Sharapova. Nessuna italiana presente : Ha avuto luogo nella nottata italiana il sorteggio dell’edizione 2018 del tabellone femminile del BNP Paribas Open a Indian Wells (Stati Uniti), tra gli appuntamenti più attesi della stagione nel panorama del circuito WTA di Tennis. Ebbene, presso l’Indian Wells Garden, le attenzioni oltre che per la rumena Simona Halep, n.1 del mondo, e la danese Caroline Wozniacki, n.2 del ranking e vincitrice degli Australian Open 2018, erano ...

Justin Trudeau colpisce ancora : il premier canadese balla in stile Bollywood durante una visita in India. Il video è virale : Non smette di stupire il premier canadese Justin Trudeau, che durante una visita istituzionale in India, a Nuova Delhi, ha improvvisato alcuni passi della Bhagram, una danza tradizionale. Il video ha fatto il giro del mondo (e dei social), anche se qualcuno, soprattutto sul web, non ha apprezzato e ha criticato il gesto del primo ministro L'articolo Justin Trudeau colpisce ancora: il premier canadese balla in stile Bollywood ...

India - contadino espone il poster di una pornostar per proteggere il raccolto : 'Ha funzionato' : Piantare nel campo coltivato una gigantografia della pornostar Sunny Leone per proteggere i raccolti "dall'occhio del male": è l'originale rimedio apotropaico escogitato da un contadino di Banda Kindi ...

India - stanco di aspettare il pagamento di una dote fa asportare un rene alla moglie : India, stanco di aspettare il pagamento di una dote fa asportare un rene alla moglie Rita Sarkar, giovane donna Indiana, due anni fa fu portata dal marito in una clinica privata ufficialmente per trattare una presunta appendicite. Poi, dopo continui dolori, ha scoperto di avere un solo rene e ha denunciato l’uomo.Continua a leggere Rita […] L'articolo India, stanco di aspettare il pagamento di una dote fa asportare un rene alla ...

Archeologia : una nuova scoperta in India potrebbe cambiare ancora la storia evolutiva dell’uomo : Solo una settimana fa con la scoperta del fossile di una mascella in Israele gli scienziati hanno avuto le prove per sostenere che la nostra specie ha lasciato l’Africa prima di quanto si pensasse. Ora un’altra scoperta suggerisce che la data potrebbe essere spostata ancora più indietro. L’Homo Sapiens si è manifestato in Africa almeno 300.000 anni fa e ha lasciato il continente per colonizzare il mondo. Gli scienziati credono che ci siano state ...