Incidente per una nave da crociera molto nota | si schianta contro la banchina e affonda

Ballando con le stelle - pauroso Incidente per Francisco Porcella : cade con lo showboard - clavicola lussata : Brutto incidente per il concorrente di Ballando con le stelle Francisco Porcella . Il ballerino professionista che fa parte del cast è stato da poco vittima di un incidente che l'ha costretto al ...

Ballando con le stelle : Incidente per Porcella a rischio la puntata di sabato : Il bel Francisco Porcella molto probabilmente non sarà in gara sabato prossimo a Ballando con le stelle. Il celebre surfista, campione delle evoluzioni in mare, stavolta si è fatto fregare da un ...

Incidente IN A10 - TIR ROVESCIATO/ Autostrada riaperta dopo quattro ore : traffico in tilt a Genova centro : INCIDENTE in A10, camion di traverso: Autostrada chiusa fra Aeroporto e Genova Pegli, conducente del tir in codice giallo. E’ successo questa mattina attorno alle ore 5:45(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 11:22:00 GMT)

Incidente in A10 - si rovescia un camion Traffico in tilt - riaperta una corsia| : - L’autocisterna è stata rimossa dalla carreggiata. In corso le operazioni di messa in sicurezza. Code in smaltimento, ma ancora molti disagi fino a Genova

“Ha avuto un Incidente”. Ballando con le stelle - paura per il concorrente. La foto sui social mostra i segni del violento scontro e preoccupa i fan. E Milly Carlucci spiega : ”Un bel guaio” : La tredicesima edizione di Ballando con le stelle è iniziata sabato 10 marzo 2018 in prima serata su Rai 1. Confermati nella conduzione Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli, così come tutti i giurati e gli opinionisti dell’edizione precedente, a cui si aggiunge la presenza di Robozao, robot che si cimenta nella danza ed è protagonista di alcune gag comiche. Il cast dell’edizione 2018 è un mix di personaggi ...

Incidente nel Camping Mare Pineta di Lido di Spina morto operaio di Berra : La vittima dell’Incidente sul lavoro avvenuto oggi a Comacchio è C.K., un operaio albanese di 49 anni, impegnato nei lavori

MotoGp Pramac - per Miller Incidente Rossi-Marquez diventerà un caso : TORINO - La bagarre tra Marc Marquez e Valentino Rossi nel Gp d'Argentina ha catalizzato tutta l'attenzione sull'incidente che li ha visti coinvolti, oscurando diversi altri protagonisti della gara. ...

Incidente a Carugate : paura per un uomo investito - chiusa la strada FOTO : Ambulanza e vigili in azione a Carugate per un Incidente in via San Giovanni Bosco. paura per un uomo investito, la strada è stata chiusa. Incidente a Carugate: investito un uomo Intorno alle 18 una ...

Almeno 30 persone sono morte nell’Incidente di un pullman scolastico nel nord dell’India : Almeno 30 persone sono morte nell’incidente di un pullman scolastico a Malkwal nel nord dell’India. Il pullman aveva in tutto 42 posti e apparteneva a una scuola privata, la Wazir Ram Singh Pathania: 27 delle persone morte erano studenti. La dinamica The post Almeno 30 persone sono morte nell’incidente di un pullman scolastico nel nord dell’India appeared first on Il Post.

Formula 1 - il presidente della Ferrari Marchionne : 'Ferrari solida. Spiace per l'Incidente ai box' : "Per prima cosa voglio augurare al nostro meccanico una pronta guarigione e di tornare presto in pista". E' stato questo il primo pensiero e il primo commento di Sergio Marchionne , presidente della ...

Galleria San Gottardo chiusa un'ora per Incidente : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Sopravvissuti all’Incidente choc - si tengono per mano in ospedale : morti 14 dei loro compagni : Un drammatico scontro tra un camion e il bus della squadra hockey di junior league degli Humboldt Broncos, mentre si dirigeva verso la cittadina di Nipawin, per una partita contro gli Hawks. Metà delle persone a bordo ha perso la vita. Struggente la foto dei Sopravvissuti in ospedale.Continua a leggere