Unè divampato all'interno di unaa Pregnana(Milano) e tre Tir (tutti assicurati) sono stati completamente. Il rogo è scoppiato nell'area parcheggio delladi autotrasporti "Ventrice società cooperativa Trasporti Italia". Le cause sono ancora in corso di accertamento. Due tir erano vuoti,il terzo conteneva materiale chimico presumibilmente di tipo farmaceutico. Si attende l'intervento dei Vigili del fuoco per stabilire se sia inquinante il materiale chimico che si è sversato.(Di giovedì 12 aprile 2018)