Incendi in due McDonaldʼs a Milano e Sedriano

McDonald’s - Incendi in due locali a Milano e Sedriano : McDonald’s, incendi in due locali a Milano e Sedriano Il primo dei due roghi si è verificato nel fast food del Comune lombardo intorno alle 12 di oggi. L’altro, invece, qualche ora dopo nel sotterraneo di piazza XXIV maggio. In entrambi i casi nessuno è rimasto ferito o intossicato Parole chiave: ...

Catanzaro - Incendio doloso in un pub : i due morti potrebbero essere gli autori : Due persone sono morte in un incendio di natura dolosa scoppiata nella notte in un pub di Catanzaro Lido, il “Tonninas”, uno dei locali più frequentati nel quartiere costiero del capoluogo calabrese. Secondo una prima ricostruzione, le due vittime sarebbero le stesse persone che hanno provocato l’incendio. L’ipotesi è che potesse essere un tentativo di estorsione. Le vittime sono due ragazzi di cui la Squadra mobile di ...

