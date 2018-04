In un video le ultime ore di vita di Gloria Trevisan | morta nel rogo della Grenfell Tower

Gloria - morta nella Grenfell Tower - le ultime ore di vita in un video : 'Straziante rivederla' : Momenti di fatica, crolli emotivi, sostegni morali inaspettati e ancora più intensi. Per Loris ed Emanuela Trevisan, i genitori di Gloria, morta a Londra nel rogo del grattacielo Grenfell Tower lo ...

Grenfell Tower - le ultime ore di Gloria in un video. I genitori : 'Straziante rivederla' : Momenti di fatica, crolli emotivi, sostegni morali inaspettati e ancora più intensi. Per Loris ed Emanuela Trevisan , i genitori di Gloria , morta a Londra nel rogo del grattacielo Grenfell Tower lo ...

Assunzioni scuola 2018/2019 : ultime novità sul numero docenti - GaE e concorsi video : Alla fine il numero delle Assunzioni nella #scuola per l'anno scolastico 2018/2019 potrebbe addirittura dimezzarsi rispetto alle cifre preventivate. A darne notizia è il quotidiano Italia Oggi: i soldi per le Assunzioni degli insegnanti sono pochi, appena 150 miloni di euro e basteranno per appena 3.530 immissioni in ruolo a tempo indeterminato. Le cattedre che verranno messe a disposizione trarranno origine dalla trasformazioni dell'organico di ...

ALGERIA - AEREO MILITARE PRECIPITATO/video - ultime notizie - 257 morti : il dolore di Ounas - calciatore del Napoli : Si è schiantato a terra in ALGERIA poco dopo il decollo un AEREO che trasportava soldati, secondo le prime notizie i morti potrebbero essere almeno duecento(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 22:12:00 GMT)

Napoli - terrore in piazza Trieste e Trento/ video ultime notizie - spari in centro : regolamento di conti? : Napoli, terrore in piazza Trieste e Trento. Video ultime notizie, spari in centro: regolamento di conti? E’ successo nella notte fra giovedì 5 aprile e venerdì 6: attimi di terrore(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 18:19:00 GMT)

Algeria - aereo militare precipitato/ video - ultime notizie : almeno 257 morti - il bilancio si aggrava : Si è schiantato a terra in Algeria poco dopo il decollo un aereo che trasportava soldati, secondo le prime notizie i morti potrebbero essere almeno duecento(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 14:01:00 GMT)

Algeria - aereo militare precipitato/ video - ultime notizie : a bordo 200 soldati - “nessun sopravvissuto” : Si è schiantato a terra in Algeria poco dopo il decollo un aereo che trasportava soldati, secondo le prime notizie i morti potrebbero essere almeno duecento(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 11:37:00 GMT)

Ultime contratti statali 2018 - novità scuola : Noipa risponde su aumenti stipendi video : Fase di stallo per gli accrediti degli aumenti degli stipendi e degli arretrati del 2016 e 2017 conseguenti al rinnovo dei contratti degli statali 2018 e, in particolare, del comparto #scuola. Docenti e personale amministrativo, tecnico ed ausiliario Ata non ottengono conferme in merito alla possibilita' di un'emissione speciale per il pagamento degli arretrati derivante dal mancato rinnovo del #contratto scuola negli anni di blocco delle ...

Pensioni - ultime notizie ad oggi 10 aprile su riforma Fornero e uscita a 71 anni video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 10 aprile hanno per oggetto la cancellazione della riforma Fornero, la pensione a 71 anni e le domande per l'#ape volontaria. Sui costi dell'abolizione dell'attuale legge previdenziale si è espresso in via ufficiale Carlo Cottarelli, ex Commissario straordinario per la Revisione della spesa pubblica durante il Governo Letta. Il riferimento al pensionamento dopo i 70 anni è relativo all'ultima circolare ...

Ultime pensione anticipata 2018 : novità uscita 2019 - quota 67 - 3 dal 2021? video : Novita' sulle #Pensioni arrivano direttamente dall'Inps che ha diramato la circolare numero 62 del 4 aprile 2018 relativa alle uscite mediante #pensione anticipata e pensioni di vecchiaia. All'interno del documento sono presenti indicazioni che riguardano anche gli incrementi dovuti dal 2019 per l'aumento della speranza di vita, le pensioni di anzianita' con il sistema delle cosiddette quote, le pensioni in totalizzazione, nonché i meccanismi ...

Pensioni : proposte uguali M5s-Lega ma difficoltà su governo - ultime novità video : Subito dopo il voto, durante l’elezione dei presidenti di Camera e Senato e anche nei giorni scorsi, sembrava quasi in dirittura d’arrivo un nuovo governo targato Lega-M5s, anche in virtù di diversi punti programmatici prioritari in comune: dalla riforma #Pensioni a quella del fisco, dalla revisione del Jobs act a quella della Buona scuola. Sulla previdenza, in particolare, il programma proposto da Matteo Salvini e da Luigi Di Maio in campagna ...

Ape volontaria - ultime notizie Inps : accolte quasi 7mila domande video : Ad oggi, 9 aprile, sono quasi 7 mila le domande di #ape volontaria accolte dall’#Inps. Un comunicato stampa dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale informa sulle ultime notizie in merito all’anticipo pensionistico recentemente introdotto nel sistema previdenziale italiano. Nel frattempo l’Associazione Bancaria Italiana, ABI, fa sapere che è tutto pronto affinché, a partire dal prossimo 13 aprile, i lavoratori che ottenuto la ...

Ultime pensione anticipata 2018 : uscita quota 100 e 41 con novità coefficienti? video : Non solo #pensione anticipata con uscita garantita dalla #quota 100 o dalla quota 41 per tutti: quali novita' potrebbero essere adottate dal nuovo Governo per il superamento della riforma delle #Pensioni di Fornero? Le Ultime anticipazioni su quelle che potrebbero essere le ipotesi sul tavolo del prossimo Esecutivo parlano, infatti, anche di un ricalcolo dei requisiti di uscita differenziati per mezzo di coefficienti da adottare sulle singole ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora video : Raikkonen investe meccanico Ferrari - incidente ai box al cambio gomme : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: incidente Ferrari al cambio gomme, Raikkonen investe meccanico della posteriore sinistra. Probabile gamba rotta, il finlandese si ritira (8 aprile 2018)(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 18:25:00 GMT)