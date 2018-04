In Siria non uccidono solo le armi chimiche

Fonti del governo : Italia non direttamente coinvolta sulla Siria : Roma "non ha mai preso parte ad attività militari e sempre condannato la violenza contro i civili. Inaccettabile l'uso di armi chimiche da parte del regime Siriano"

Siria - Gentiloni : uso armi chimiche non può essere tollerato : L'annuncio del presidente Usa Donald Trump di un imminente attacco missilistico in Siria dopo il presunto attacco chimico contro i civili a Douma condotto dal regime di Assad, scuote la politica italiana. Con le opposizioni contrarie all'opzione

'L'Europa non si faccia trascinare nell'avventura Siriana' : Intervista Huffpost all'ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci: 'Situazione molto preoccupante in Siria, anche perché non vedo alcuna prospettiva di soluzione politica'

"L'Europa non si faccia trascinare nell'avventura Siriana" : "Personalmente, ritengo che sarebbe un grave errore per l'Europa lasciarsi coinvolgere in un'azione militare contro il regime di Bashar al-Assad. L'Europa dovrebbe, semmai, preoccuparsi di rientrare nei giochi, dai quali è stata finora esclusa, per la definizione, in termini politico-diplomatici, della guerra civile in Siria, entrata ormai nel suo ottavo anno". A sostenerlo è Ferdinando Nelli Feroci, presidente dell'Istituto affari ...

“Russia - preparati : arrivano i nostri missili”. Trump choc su Twitter. Venti di guerra ai confini dell’Europa. Siria - il presidente Usa passa all’attacco : la situazione non è mai stata così grave. Lanciata l’allerta nei cieli del Mediterraneo : Eurocontrol, l’organizzazione europea per la sicurezza dei voli, ha diramato un comunicato di allerta invitando a volare con prudenza nelle rotte del Mediterraneo orientale per via di “possibili attacchi missilistici sulla Siria nelle prossime 72 ore”. Secondo Eurocontrol lo spazio aereo nell’area attorno alla Siria potrebbe essere oggetto di blackout radio, provocati dai militari americani in previsione delle loro ...

Siria - TRUMP CONTRO RUSSIA : “ARRIVANO I MISSILI”/ Putin replica “Usa colpisca terroristi - non governo Assad” : Donald TRUMP CONTRO la SIRIA, pronto raid aereo: il presidente Usa chiede l'appoggio di Francia, Regno Unito e Arabia Saudita per punire Assad, ecco l'avvertimento della RUSSIA(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 14:08:00 GMT)

Jaafari : Damasco non permetterà che la Siria faccia la fine dell'Iraq e della Libia - : "Vorrei dire ai paesi occidentali che le vostre minacce di aggressione, i gli stratagemmi, le menzogne

SPY FINANZA/ La Siria e le manovre Usa per non far crollare Wall Street : Gli Usa sembrano vicini a un intervento in Siria. Secondo MAURO BOTTARELLI, Washington sta cercando un modo per evitare il peggio a Wall Street.

Trump non si muove dalla Casa Bianca per la Siria : Il cacciatorpediniere "Donald Cook" della marina militare Usa che lascia il porto cipriota di Larnaca, dove era ormeggiato, per avvicinarsi alle acque territoriali Siriane. I caccia russi che lo sorvolano. Scene di guerra. La guerra Siriana. A scrivere dello spostamento del cacciatorpediniere Usa è e il quotidiano turco Hurriyet. Secondo il giornale, la nave da guerra statunitense sarebbe giunta a circa 100 km dal porto Siriano di Tartus, ...

«Nave da guerra Usa verso Siria». Trump non va all’estero per coordinare risposta : Gli Usa chiedono il voto al Consiglio di Sicurezza dell’Onu per un nuovo meccanismo d’inchiesta indipendente sull’uso di armi chimiche in Siria...

Trump non va a summit Americhe per risposta a Siria : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Siria - l'appello di un 15enne contro le armi chimiche : "Il mondo non ci dimentichi" : Con il suo smartphone mostra al mondo una città distrutta e la quotidianità della guerra. E chiede a tutti di aiutare il suo Paese

Siria - l’appello di un 15enne contro le armi chimiche : “Il mondo non ci dimentichi” : Siria, l’appello di un 15enne contro le armi chimiche: “Il mondo non ci dimentichi” Con il suo smartphone mostra al mondo una città distrutta e la quotidianità della guerra. E chiede a tutti di aiutare il suo Paese Continua a leggere

Siria - la Russia difende Assad : “I gas non c’erano - giù le mani” : A 24 ore dall’attacco chimico di Bashar al-Assad a Douma, Israele colpisce in Siria e scatena l’ira di Mosca, che denuncia per la prima volta «la violazione della sovranità Siriana» da parte dello Stato ebraico. Vladimir Putin pensava di aver realizzato uno scudo impenetrabile e ora si vede vulnerabile di fronte a un eventuale, più massiccio, bomba...