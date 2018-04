In arrivo una versione Switch di Football Manager

Meteo : nuova ondata di maltempo in arrivo. Sarà una primavera inquieta : "La primavera continua a mantenersi molto inqueta quest'anno sull'Italia, bersaglio di perturbazioni atlantiche a ripetizione. L'ultima della serie ci sta raggiungendo proprio in queste ore e sarà responsabile di una nuova ondata di maltempo al Centronord" – lo conferma il Meteorologo di 3bMeteo.com Edoardo Ferrara, che spiega – "Fase clou del peggioramento tra mercoledì sera e giovedì con piogge anche abbondanti ...

Petrolio risente delle tensioni in Siria : cronaca di una guerra in arrivo : L'acuirsi delle tensioni in Siria si riflette sull'andamento del greggio con il WTI in lieve calo a 65,38 dollari e il Brent che si mantiene tuttavia a 70,78 dollari. Ieri il Wti aveva chiuso l'ottava ...

Meteo : sarà una primavera inquieta - nuova ondata di maltempo in arrivo : "La primavera continua a mantenersi molto inqueta quest'anno sull'Italia, bersaglio di perturbazioni atlantiche a ripetizione. L'ultima della serie ci sta raggiungendo proprio in queste ore e sarà ...

Il petrolio teme le tensioni in Siria : cronaca di una guerra in arrivo : L'acuirsi delle tensioni in Siria si riflette sull'andamento del greggio con il WTI in lieve calo a 65,38 dollari e il Brent che si mantiene tuttavia a 70,78 dollari. Ieri il Wti aveva chiuso l'ottava ...

Facebook : in arrivo una notifica particolare sulla privacy Video : Oggi, lunedì 9 aprile, tutti i 2,2 miliardi di utenti di Facebook riceveranno una notifica intitolata Protezione delle informazioni. Se si è uno degli 87 milioni di utenti i cui dati sono stati condivisi in modo improprio con Cambridge Analytica, la tua notifica avra' una scheda chiamata Vedi come sei interessato. Se invece i dati non sono stati condivisi in modo improprio, comunichera' semplicemente Vai all'app e siti web. La differenza tra le ...

Facebook : in arrivo una notifica particolare sulla privacy : Oggi, lunedì 9 aprile, tutti i 2,2 miliardi di utenti di Facebook riceveranno una notifica intitolata "Protezione delle informazioni". Se si è uno degli 87 milioni di utenti i cui dati sono stati condivisi in modo improprio con Cambridge Analytica, la tua notifica avrà una scheda chiamata "Vedi come sei interessato". Se invece i dati non sono stati condivisi in modo improprio, comunicherà semplicemente "Vai all'app e siti web". La differenza tra ...

Rigopiano - in arrivo una fiction ispirata al libro dei due sopravvissuti : La tragedia di Rigopiano diventa una fiction televisiva e la realizzazione del progetto è stata affidata a Picomedia, la casa di produzione di Roberto Sessa.

Overwatch : in arrivo una nuova statuetta di Mercy : Overwatch delizia appassionati e collezionisti con una nuova statuetta di Mercy dalla fattura davvero interessante.Quest'oggi da parte di Blizzard, riporta Kotaku, è infatti arrivato l'annuncio di un nuovo oggetto da riporre nella nostra teca da collezione a tema Overwatch, e si tratta di un popolare eroe di supporto specializzato nelle cure, Mercy per l'appunto.La statua ha un'altezza di 35cm e la base ha un diametro di 32cm. Dipinta ...

Accordo tra Amazon Prime Video e Rai : in arrivo una valanga di film e serie tv : ... Human Flow, Parliamo delle mie donne, Miss Sloane, Dove non ho mai abitato, Nico 1988, Brutti e cattivi, Una questione privata, Addio fottuti musi verdi, Amori che non sanno stare al mondo e I Figli ...

The Spectrum Retreat : in arrivo una nuova avventura puzzle in prima persona per console e PC : The Spectrum Retreat è un puzzle game di genere narrativo e in prima persona realizzato da vincitore del BAFTA Young Game Designer Dan Smith, riporta Gematsu.Il gioco metterà piede su console e PC, per cui stiamo parlando di PlayStation 4, Xbox One e anche Nintendo Switch, tutto questo nel 2018.Dopo aver vinto il BAFTA Young Game Designer Award all'eltà di 18 nel 2016, Dan Smith ha continuato realizzato il gioco con la collaborazione di ...

Inter : top player in arrivo in estate? C'è una brutta notizia Video : L'#Inter pensa a chiudere questa gestione con la consapevolezza che centrare la Champions League potrebbe rendere più ambiziosi i programmi della prossima annata. Non è un mistero, infatti, che l'approdo nella massima competizione europea sia sinonimo di maggiori introiti ed eventualmente di una maggiore capacita' di investimento. Ma se la squadra è giustamente concentrata sul campo, c'è chi, come Piero Ausilio, deve pensare a programmare quelle ...

Meteo - in arrivo una nuova ondata di maltempo al Centro-Nord : La tregua di Pasquetta ha le ore contate. Tra martedì e giovedì attesa una nuova ondata di maltempo al Centro-Nord. Si sta, infatti, organizzando nei pressi del Regno Unito la nuova perturbazione atlantica che dalle...

In arrivo il vaccino universale che ferma tutti i virus influenzali. Con una singola iniezione protetti per ben 10 anni : L'influenza potrà esser presto prevenuta con un vaccino in grado di proteggerci per un periodo di circa 10 anni. Un gruppo di scienziati della britannica Imutex ha annunciato di aver avviato i test ...

Amazon Prime Video punta sullo sport : in arrivo una serie sul Manchester City : La serie "All or nothing" torna su Amazon Prime Video: in arrivo nuovi episodi per chi ama lo sport, tra cui uno spazio dedicato al Manchester City L'articolo Amazon Prime Video punta sullo sport: in arrivo una serie sul Manchester City è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.