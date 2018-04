In arrivo la class action europea

MotoGP - GP Argentina 2018 : ordine d’arrivo - risultato e classifica. Cal Crutchlow vince - Marquez fa cadere Valentino Rossi - Dovizioso settimo : Cal Crutchlow ha vinto a sorpresa il GP di Argentina 2018, seconda prova del Mondiale MotoGP. Il pilota della Yamaha è riuscito ad avere la meglio al termine di una gara pazza battendo Johanna Zarco, Rins su Suzuki completa il podio. Marc Marquez è arrivato quinto sul traguardo al termine di una rimonta incredibile ma si attendono sanzioni per la manovra scorretta operata su Valentino Rossi, caduto proprio per colpa sua e 19esimo al traguardo. ...

F1 - GP Bahrein 2018 : risultato e ordine d’arrivo. La classifica finale. Sebastian Vettel vince davanti alle Mercedes - ritirato Raikkonen : Sebastian Vettel ha vinto il GP del Bahrain 2018, seconda prova del Mondiale di Formula Uno. Il tedesco della Ferrari ha conquistato il secondo successo consecutivo dopo l’apoteosi di Melbourne. Secondo posto per Valtteri Bottas che lo ha insidiato fino all’ultimo. Terzo posto per Lewis Hamilton che ha rimontato dalla nona posizione. Kimi Raikkonen si è dovuto ritirare dopo dei problemi ai box. Max Verstappen si è dovuto ritirare ...

F1 - ordine d’arrivo - risultato e classifica GP Australia 2018 : APOTEOSI FERRARI! Trionfa Sebastian Vettel - 3° Kimi Raikkonen! : Sebastian Vettel ha vinto il GP di Australia 2018, prima prova del Mondiale F1. Il tedesco ha Trionfato sfruttando al meglio la strategia studiata a tavolino da una grandiosa Ferrari che è così riuscita a battere Lewis Hamilton. Il Campione del Mondo si è dovuto accontentare della seconda piazza davanti a Kimi Raikkonen: due Rosse sul podio al termine di una gara fantastica. Quarto Dani Ricciardo, quinto Fernando Alonso, solo sesto Max ...

Danza classica e street dance si fondono per celebrare l’arrivo della primavera con Virginia Tomarchio e Kyoka Yamamoto : Oggi nel primo giorno di primavera, Red Bull dance celebra il tanto anelato arrivo della bella stagione con un positivo e inedito connubio, tutto al femminile, che vede l’incontro tra la Danza classica di Virginia Tomarchio – vincitrice della sezione Ballo di Amici 14 e star del Red Bull Flying Bach nel 2016, che nel 2017 insieme al B-Boy Lil G ha spopolato in rete con il video Just Like You – e la street dance con la star giapponese ...

MotoGP - GP Qatar 2018 : ordine d’arrivo e classifica. Andrea Dovizioso vince su Marquez - Valentino Rossi terzo! : Andrea Dovizioso ha vinto il GP del Qatar 2018, prima prova del Mondiale MotoGP. Il forlivese della Ducati ha sconfitto Marc Marquez al termine di un bel duello, terzo posto per un infinito Valentino Rossi che ha preceduto Cruthlow, Petrucci, Vinales, Pedrosa e Zarco che è scivolato indietro dopo essere partito dalla pole position. Di seguito l’ordine d’arrivo del GP del Qatar 2018, prima gara del Mondiale MotoGP 2018. 1. ...

Milano-Sanremo 2018 - le previsioni meteo : Classicissima sotto l’acqua! Forte rischio pioggia - temporale all’arrivo : Si preannuncia una Milano-Sanremo bagnata: questo dicono le previsioni meteo della vigilia. La Classicissima potrebbe disputarsi sotto una fitta pioggia che potrebbe essere la grande protagonista di giornata su tutto il percorso, dal via nel capoluogo meneghino fino all’arrivo nella città dei fiori. Una violenta precipitazione, infatti, dovrebbe abbattersi su tutto il Nord Italia e questo cambierebbe decisamente le dinamiche di gara, ...

Milano-Sanremo 2018 : il percorso ai raggi X. La classica più lunga del mondo. Cipressa e Poggio per fare selezione - arrivo in via Roma : Sabato si disputerà la Milano-Sanremo 2018, la prima classica Monumento della stagione. Con i suoi 291 chilometri, è la classica più lunga del panorama internazionale, uno sforzo di oltre sette ore che conduce il gruppo dal capoluogo lombardo fino alla città dei fiori, sulla riviera ligure. Dal punto di vista altimetrico, la corsa è facile, adatta ai velocisti ma anche aperta a diverse soluzioni, basti pensare alla vittoria di Michal Kwiatkowski ...

A Spotorno in arrivo una masterclass di pianoforte di livello internazionale : Nella foto: il Maestro Mario Panciroli Che Spotorno si stia affermando sempre di più come "Città della Musica" in provincia di Savona, è un dato di fatto: dai concerti all'alba, che hanno riscosso una ...

Uomini e Donne - news trono classico : novità in arrivo? Video : Novita' per #Uomini e Donne in arrivo? Il dating show di Maria De Filippi a quanto pare sta cambiando un po' le regole del gioco, in particolare per quel che riguarda il trono classico, che in effetti fa registrare ascolti inferiori rispetto al trono over, sì dominato dalle vicende di Gemma e Giorgio [Video] ma di certo più dinamico grazie a dame e cavalieri che, seppur più avanti con l'eta' rispetto a tronisti e troniste più giovani, danno vita ...

Colpo di scena a Uomini e Donne : finalmente Lorenzo si dichiara ma poi… Troniste e pubblico spiazzati dopo la scelta del corteggiatore - avvenuta a un mese dal suo arrivo al trono classico - ma ecco che succederà nella prossima puntata : Uomini e Donne, nemmeno il tempo di godersi un Colpo di scena che, si apprende dalle anticipazioni, è in arrivo un altro ancora più grosso. L’ultima puntata del trono classico andata in onda ha visto ‘la scelta’ di uno dei corteggiatori. Lorenzo Riccardi ha infatti deciso di dichiararsi. In bilico da un mese circa, da quando cioè è approdato nel dating show di Maria De Filippi, a sorpresa, Lorenzo ha fatto un nome: ...

Classifica Sanremo 2018 - Vincitori e premi/ Finale Cantanti Big : ultimi Elio e Le Storie tese - podio in arrivo : Classifica Sanremo 2018, Vincitori e premi Finale Cantanti Big: tutti i riconoscimenti in palio e il sistema di votazione. Gli aggiornamenti in tempo reale durante l'assegnazione(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 00:35:00 GMT)