In agricoltura più qualità con innovazione e corretta informazione

agricoltura - FAO : miliardi di perdite per disastri naturali - l’Asia la più colpita : I disastri naturali ogni anno costano agli agricoltori del mondo in via di sviluppo miliardi di dollari, con la siccità che emerge come il disastro più distruttivo tra il lungo elenco di minacce che include inondazioni, incendi boschivi, tempeste, parassiti delle piante, epidemie animali, fuoriuscite di sostanze chimiche e proliferazioni di alghe tossiche. Secondo un nuovo rapporto FAO tra il 2005 e il 2015 i disastri naturali sono costati ai ...