In 20 contro 1 a Firenze | ferito giovane

Mondiali 2019 - azzurre contro Portogallo l’8 giugno a Firenze : Sarà lo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenzead ospitare venerdì 8 giugno, ore 20.45, l’incontro tra la Nazionale femminile e il Portogallo valido per le qualificazioni alla Coppa del Mondo di Francia 2019. Le azzurre, attualmente prime in classifica nel Gruppo 6 a quota 12 punti, sono in raduno in vista dei prossimi due impegni nelle qualificazioni Mondiali con Moldova e Belgio in programma rispettivamente venerdì 6 aprile a ...

Mondiali 2019 - azzurre contro Portogallo l’8 giugno a Firenze : Sarà lo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenzead ospitare venerdì 8 giugno, ore 20.45, l’incontro tra la Nazionale femminile e il Portogallo valido per le qualificazioni alla Coppa del Mondo di Francia 2019. Le azzurre, attualmente prime in classifica nel Gruppo 6 a quota 12 punti, sono in raduno in vista dei prossimi due impegni nelle qualificazioni Mondiali con Moldova e Belgio in programma rispettivamente venerdì 6 aprile a ...

Firenze - scontro M5s-Pd sulle buche stradali : “Manca manutenzione ordinaria - i problemi non sono solo a Roma” : Non solo Roma e la giunta Raggi che non riesce a risolvere il problema delle buche. Anche nella renzianissima Firenze da qualche settimana si può parlare di vera e propria emergenza strade. Tanto che la questione dalla amministrazione ordinaria e straordinaria è diventata politica. “Credevamo che il problema delle buche fosse solo a Roma e invece…”, ironizzano i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle che, dopo l’ennesimo incidente causato ...

Barbara Balzerani - la procura di Firenze apre un fascicolo conoscitivo sulle frasi contro i parenti delle vittime delle Br : Per ora si tratta solo di un fascicolo conoscitivo, ma la procura di Firenze indagherò sulle parole dell’ex Br Barbara Balzerani al centro sociale Cpa-Firenze sud il 16 marzo scorso dov’era stata invitata per la presentazione del suo ultimo libro in concomitanza con l’anniversario del sequestro di Aldo Moro. L’ex dirigente della colonna romana, che condannò a morte il presidente della Dc, aveva anche detto che “fare la vittima ...

Pioggia di ricorsi (anche Pd) contro il raddoppio dell'aeroporto di Firenze voluto dal "Nazareno toscano" : Una Pioggia di ricorsi sta per abbattersi sulla seconda pista dell'aeroporto di Firenze-Peretola. Lì, dove le ultime roccaforti del renzismo hanno resistito, seppur con qualche perdita, al tracollo elettorale del 4 marzo, il singolare scontro politico per l'ampliamento dell'Amerigo Vespucci che vede renziani contro renziani sta per finire nelle aule giudiziarie: entro il 21 marzo dovranno essere depositati al Tar i ricorsi già ...

Pioggia di ricorsi (anche Pd) contro il raddoppio dell'aeroporto di Firenze voluto dal "Nazareno toscano" : Una Pioggia di ricorsi sta per abbattersi sulla seconda pista dell'aeroporto di Firenze-Peretola. Lì, dove le ultime roccaforti del renzismo hanno resistito, seppur con qualche perdita, al tracollo elettorale del 4 marzo, il singolare scontro politico per l'ampliamento dell'Amerigo Vespucci che vede renziani contro renziani sta per finire nelle aule giudiziarie: entro il 21 marzo dovranno essere depositati al Tar i ricorsi già ...

"Quanti migranti contro l'ItaliaVanno tutti espulsi". La letteraFirenze - il caso del politico senegalese</span : LA LETTERA AD AFFARI/ Sono un giovane imprenditore di Trezzano Sul Naviglio e non ho paura di dirlo: in un paese normale un extracomunitario che si permette di dichiarare guerra contro il paese che lo ospita deve essere immediatamente espulso. Purtroppo però in Italia le istituzioni più importanti si fanno mettere i piedi in testa e si sottomettono a chiunque l’importante è che non sia italiano. Segui su affaritaliani.it

Libri contro il terrorismo : il dissuasore artistico per Firenze : Milano , askanews, - Barriere antisfondamento a forma di libro, per testimoniare che la cultura può fermare anche il terrorismo, in questo caso non solo come metafora. La casa editrice Giunti ha ...

AFRICANO UCCISO A FIRENZE - CORTEO contro RAZZISMO/ Idy Diene - Nardella contestato e protetto dai senegalesi : Senegalese UCCISO a FIRENZE, CORTEO CONTRO il RAZZISMO organizzato in ricordo di Idy Diene, il venditore ambulante UCCISO da Roberto Pirrone a Ponte Vespucci(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 22:13:00 GMT)

Senegalese ucciso a Firenze - corteo contro razzismo/ In ricordo di Idy : in piazza anche a Genova e Napoli : Senegalese ucciso a Firenze, corteo contro il razzismo organizzato in ricordo di Idy Diene, il venditore ambulante ucciso da Roberto Pirrone a Ponte Vespucci(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 17:39:00 GMT)

Firenze - sfila il corteo contro razzismo : 15.35 Ha preso il via a Firenze il corteo nazionale contro il razzismo promosso da associazioni senegalesi, per ricordare Idy Diene, il 54enne senegalese ucciso lunedì scorso con 5 colpi di pistola da Roberto Pirrone,ex tipografo fiorentino "Idy era persona di pace. Non vogliamo far casino",recita un cartello. "Siamo i figli dell'Italia,l'Italia non ha solo figli bianchi",dice Moussa Fall, un atleta senegalese presente al corteo. E tra i ...

Senegalese ucciso a Firenze - immigrati contro teoria del folle : Firenze , askanews, - Il giorno dopo l'omicidio di Idy Diene, colpito a freddo per sei volte dalla pistola di Roberto Pirrone a Firenze, la comunità Senegalese è tornata a manifestare la sua ...

Senegalese ucciso a Firenze - presidio e proteste contro razzismo. FOTO : Senegalese ucciso a Firenze, presidio e proteste contro razzismo. FOTO Sono circa 300, in gran parte connazionali dell'uomo ucciso a colpi di pistola sul ponte Vespucci del capoluogo toscano, le persone che si sono radunate per manifestare contro l'omicidio. Tensione per la presenza del sindaco Nardella, contestato con insulti e ...

Stupro Firenze - le due ragazze : 'Mi ha spinta contro il muro' - 'Io l'ho baciato'. Il racconto di quella notte : Un interrogatorio di 12 ore , per cristallizzare, con l'incidente probatorio del 22 novembre, la dichiarazioni delle due studentesse Usa, 20 e 21 anni , che hanno denunciato di essere state violentate ...