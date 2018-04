IMU E CHIESA Perché la Ue odia il patto virtuoso tra Stato e non profit?

ilsussidiario

: @fattoquotidiano Giusto che anche la chiesa paghi l'Ici e l'Imu. - RiVanda92637721 : @fattoquotidiano Giusto che anche la chiesa paghi l'Ici e l'Imu. - Agostin06308290 : @Ray_Milano @FrancyP_ @gianfry91171027 @1205fiorella @matteorenzi È perché ha anche tolto l'IMU a chi dovrebbe pagare ed anche alla chiesa - nino_pitrone : @eunewsit Gli Stati membri devono sempre recuperare l’aiuto di Stato illegittimo, quindi la Commissione europea dev… -

(Di giovedì 12 aprile 2018) L'Avvocato generale Ue chiede all'Italia la restituzione dell'Ici non riscossa dalle istituzioni religiose per le attività "commerciali". Una pretesa irragionevole, spiega MASSIMO INTROVIGNE(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 06:03:00 GMT)ICI E/ Palombelli: è l'eutanasia della carità, int. a B. PalombelliICI E/ L'esperto: vi spiego l'equivoco che "strangola" il non, int. a G. Fiorentini