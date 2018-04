Imprenditore condannato dopo 5 anni di battute volgari e oscene contro una dipendente

Non paga le tasse per salvare gli operai : Imprenditore condannato : Per difendere i propri operai dalla crisi e continuare a pagare loro lo stipendio era disposto a tutto. Anche a non pagare le tasse. Per questo impegno però l'imprenditore friulano Augusto Antonucci, 79 anni, è stato condannato a 10 mesi di reclusione.L'imprenditore, titolare dell'Acheo Srl di San Vito al Tagliamento, fece davvero di tutto pur di non lasciare in strada i dipendenti: ipotecò la casa, rinunciò ai dividendi, andò a ...