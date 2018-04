Importano disoccupati per pagare meno i lavoratori

romadailynews

(Di giovedì 12 aprile 2018)perAdesso c'è la faccenda di Foodora, la multinazionale delle consegne a domicilio in bicicletta. Un giovanotto, che ha perso la causa per ottenere di essere considerato dipendente e non lavoratore a cottimo, se ne lagna, se la prende con la sentenza, ma forse gli sfugge la verità di ciò che sta succedendo nel mondo del lavoro. Se la disoccupazione è alta, i datori di lavoro vincono sempre. Se la disoccupazione è bassa, molto bassa, iriescono a ottenere stipendi alti, o aldecenti. Per questo motivo vengono importatida tutto il mondo. E' la somma che dà il totale, diceva il noto filosofo napoletano. Se isono tanti, chi trova uno straccio di lavoro è costretto a accontentarsi. E a perdere le cause di lavoro.